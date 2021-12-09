توب 5: حريق مقر حركة النهضة في تونس.. والصين تتوعد مقاطعي الأولمبياد

من حريق المقر الرئيسي لحركة النهضة التونسية، ومواصلة ولي عهد السعودية جولته الخليجية في قطر والبحرين، مرورًا بفيديو مسرّب يطيح بمستشارة رئيس وزراء بريطانيا، وتهديد الصين لأستراليا وبريطانيا وكندا وأمريكا بـ"دفع ثمن" مقاطعة الأولمبياد، وصولا إلى كشف الفنانة ياسمين عبد العزيز تفاصيل محنتها الصحية... إليكم ملخص يومي من CNN بالعربية بعناوين بعض أبرز القصص المتنوعة من الشرق الأوسط والعالم.

تونس: مقتل شخص في حريق مقر "النهضة".. التحريات: أشعل النار في جسده.. والحركة: "أحد مناضلينا"

قُتل شخص في حريق اندلع بالمقر الرئيسي لحزب حركة النهضة الإسلامية في تونس، الخميس، حسب وكالة الأنباء التونسية الرسمية.



ولي عهد السعودية يبعث رسالة إلى أمير قطر في ختام زيارته الدوحة.. ماذا قال فيها؟

أرسل ولي العهد السعودي، الأمير محمد بن سلمان، برقية إلى أمير قطر الشيخ تميم بن حمد، لدى مغادرته قطر بعد زيارة رسمية إليها، ضمن جولة له إلى دول الجوار الخليجية.



شاهد فيديو مسرّب يطيح بمستشارة رئيس وزراء بريطانيا

يُظهر فيديو حصلت عليه محطة ITV المتعاونة مع CNN، عددًا من المساعدين في الحكومة البريطانية وهم يتدربون على إحاطة إعلامية، بعد أربعة أيام من حفلة مزعومة أقيمت بمناسبة عيد الميلاد العام الماضي، وتصدرت أليغرا ستراتون، المتحدثة باسم داونينغ ستريت، والمسؤولة الكبيرة في الحكومة البريطانية عناوين الأخبار والتي ظهرت وهي تسخر على ما يبدو من قوانين وباء كورونا وتمزح حول إقامة الحفلة التي أثارت الغضب.



حذرت من "إجراءات مضادة حازمة".. الصين: أستراليا وبريطانيا وكندا وأمريكا "سيدفعون الثمن" على مقاطعة الأولمبياد

مع انضمام المزيد من الدول إلى الولايات المتحدة في المقاطعة الدبلوماسية للألعاب الأولمبية ببكين، تقول الصين إنهم "سيدفعون الثمن" أيضًا.



ياسمين عبد العزيز تكشف تفاصيل محنتها الصحية.. وتفاجئ الجمهور بقرارها بشأن الطبيب الذي تسبب بذلك

قالت ياسمين عبد العزيز إنها وصلت لحافة الموت الذي لم تخش منه، أمعاؤها كانت خارج جسدها، وأنها أخذت قرار السفر لاستكمال العلاج خارج مصر على عاتقها، مشيرة إلى أنّ دعاء الناس ليلة "وقفة عرفة" ردّ فيها الروح، وأنها قررت أن تظهر في إطلالة إعلامية لتشكرهم دامعة العينين.