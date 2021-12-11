من مصرع العشرات في أعاصير مدمرة تضرب ولايات الأمريكية، ورد نتنياهو على هجوم ترامب عليه بسبب تهنئته بفوز بايدن، وتحذيرات قائد طيران الجيش الإيراني تزامنا مع تعثر المحادثات النووية، مرورًا بإعلان حكومة دبي "أول حكومة لا ورقية" على مستوى العالم، وصولا إلى الضجة حول ظهور شيرين "حليقة الرأس" ورسالتها لجمهورها... إليكم ملخص يومي من CNN بالعربية بعناوين بعض أبرز القصص المتنوعة من الشرق الأوسط والعالم.

في رسالة على تويتر، وصف الرئيس الأمريكي جو بايدن، فقدان شخص عزيز في عاصفة مثل تلك التي اجتاحت أجزاء من الولايات المتحدة في وقت مبكر السبت، بأنها "مأساة لا يمكن تصورها".

أثارت تعليقات الرئيس الأمريكي السابق، دونالد ترامب ضجة كبيرة في إسرائيل، الأمر الذي دفع زعيم المعارضة، بنيامين نتنياهو للرد على تلك التصريحات التي أدلى بها ترامب للصحفي باراك رافيد والتي قال فيها إنه شعر بالخيانة من قبل نتنياهو بعد أن اتصل بجو بايدن لتهنئته بعد فوزه في انتخابات نوفمبر 2020، مضيفًا أن ذلك "كان مبكرًا جدًا."

حذّر قائد سلاح الطيران الإيراني، يوسف قرباني، من "رد قاسٍ" حال "ارتكب أعداؤنا أي خطأ"، في غضون المحادثات النووية الصعبة للقوى الكبرى مع طهران في فيينا، ومناقشة الولايات المتحدة وإسرائيل "خيارات أخرى" حال فشل الجهود الدبلوماسية.

أعلن الشيخ حمدان بن محمد بن راشد، ولي عهد دبي، السبت، أن حكومة دبي نجحت في تصبح أول حكومة لا ورقية على مستوى العالم.

أثارت المطربة المصرية، شيرين عبدالوهاب، جدلا واسعا، بعد ظهورها "حليقة الرأس" في حفل أحيته بالعاصمة الإماراتية أبوظبي، قبل أن تحسم الجدل بشأن أنباء إجبارها على حلاقة شعرها من جانب طليقها، المغني المصري حسما حبيب