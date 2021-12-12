من زيارة رئيس الوزراء الإسرائيلي نفتالي بينيت إلى الإمارات للمرة الأولى، إلى إعلان البحرين عن تقديم احتجاج رسمي للحكومة اللبنانية بعد مؤتمر لحركة "الوفاق" البحرينية المعارضة في بيروت... إليكم ملخص يومي من CNN بالعربية بعناوين بعض أبرز القصص المتنوعة من الشرق الأوسط والعالم.

يصل رئيس الوزراء الإسرائيلي نفتالي بينيت، مساء الأحد، إلى الإمارات، في أول زيارة من نوعها، بعد أكثر من عام على توقيع اتفاق تطبيع العلاقات بين البلدين.

أعلنت البحرين، الأحد، تقديم احتجاج "شديد اللهجة" إلى الحكومة اللبنانية بشأن استضافة بيروت لمؤتمر صحفي لمن وصفتهم المنامة بـ"عناصر معادية تبث وتروج مزاعم وادعاءات مسيئة ومغرضة ضد المملكة".

ضرب إعصار مدمر ولاية كنتاكي الأمريكية وتسبب في مقتل عشرات الأشخاص بالإضافة الى دمار هائل، ويخشى من أن يصل عدد ضحايا الولاية جراء الأعاصير إلى أكثر من 100 قتيل.

تقام مسابقة ملكة جمال الكون الـ70 في مدينة إيلات بإسرائيل وسط جدل سياسي يلقي بظلاله على المتسابقات المشاركات. وفي تقرير هاداس جولد مراسلة CNN المزيد من التفاصيل.

يحمل مروان الهنائي كاميرته متجولًا في أنحاء سلطنة عُمان لتوثيق جمالها وتعريف الناس عليها في آن واحد. وكان بني خالد من بين الأودية التي تتفرد بجمالها في عيني المصور العُماني.