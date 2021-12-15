توب 5: توجيه بترحيل أعضاء "الوفاق" البحرينية من لبنان.. واعتزال أجويرو

من توجيه وزير الداخلية البحريني بترحيل أعضاء جمعية "الوفاق" البحرينية المعارضة إثر احتجاج المنامة على مؤتمر عقدته الجمعية في بيروت، إلى زيارة وزير الخارجية التركي للإمارات، وإعلان سيرجيو أجويرو اعتزاله كرة القدم بسبب قلبه... إليكم ملخص يومي من CNN بالعربية بعناوين بعض أبرز القصص المتنوعة من الشرق الأوسط والعالم.

وزير الداخلية اللبناني يوجه بترحيل أعضاء جمعية "الوفاق" بعد احتجاج البحرين

وجه وزير الداخلية اللبناني القاضي بسام مولوي، الأربعاء، بترحيل أعضاء جمعية الوفاق البحرينية من لبنان بعد احتجاج البحرين على المؤتمر الذي عقدته الجمعية في بيروت.

محمد بن راشد يلتقي وزير الخارجية التركي في الإمارات

التقى رئيس مجلس الوزراء في الإمارات نائب رئيس الدولة حاكم دبي، الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، وزير الخارجية التركي، مولود تشاووش أوغلو، الأربعاء، خلال زيارة الثاني إلى الإمارات

بالدموع.. سيرجيو أجويرو يعلن اعتزاله كرة القدم بسبب قلبه

في لحظات مؤثرة، أعلن النجم الأرجنتيني، سيرجيو أجويرو مهاجم برشلونة اعتزال كرة القدم بشكل نهائي، بسبب معاناته من مشكلة في القلب. وأكد أجويرو، أحد أعظم الهدافين في جيله، اعتزاله كرة القدم، منهيا 18 عاما قضاها في صدارة اللعبة، وبدا اللاعب البالغ من العمر 33 عامًا، عاطفيًا بشكل واضح بينما تطرق لمسيرته التي سجل فيها أكثر من 400 هدف لبلاده، ولأندية مثل أتلتيكو مدريد ومانشستر سيتي وبرشلونة.

مالطا.. أول دولة أوروبية تشرّع استخدام الحشيش لأغراض ترفيهيّة

تصدّرت مالطا الدول الأوروبية لجهة تشريع استخدام الحشيش لأغراض ترفيهية. ويدخل هذا القانون حيّز التنفيذ مع توقيع رئيس مالطا جورج فيلا عليه نهاية هذا الأسبوع، وذلك عقب التصويت لصالحه من قبل غالبية أعضاء مجلس النواب المالطي، الثلاثاء.

"الأكثر خطورة".. تحذيرات من ثغرة تمنح "الهاكرز" سيطرة كبيرة على ملايين الأجهزة الإلكترونية

تحذير جديد حول أمان الأجهزة التي نستخدمها كل يوم، إذ حذر المسؤولون السيبرانيون في إدارة بايدن من أن مئات الملايين من الأجهزة معرضة لخطر حدوث عيب في البرامج تم الكشف عنه حديثًا، وأن القراصنة قد يستغلون ذلك. مراسل CNN أليكس ماركوارت يطلعكم على التفاصيل.