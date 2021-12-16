من إعلان الجيش الأمريكي عن إسقاط طائرة بدون طيار "معادية" قرب قاعدة التنف في سوريا، إلى قرار الرئيس التركي رجب طيب أردوغان برفع الحد الأدنى للأجور بنحو 50% مع استمرار هبوط الليرة... إليكم ملخص يومي من CNN بالعربية بعناوين بعض أبرز القصص المتنوعة من الشرق الأوسط والعالم.
وفقًا للإحصاءات الصادرة عن جامعة جونز هوبكنز، بلغ إجمالي حالات الإصابة بفيروس كورونا في الدول العربية 8.6 مليون تقريبًا، وهو ما يعادل %3 من إجمالي حالات الإصابة في العالم. وفي المقابل، بلغ إجمالي حالات الوفيات بفيروس كورونا 153 ألف حالة وفاة، الذي يمثل حوالي %2.8 من مجموع حالات الوفيات في العالم.
شهدت العديد من الدول في جميع أنحاء العالم انخفاضًا كبيرًا في عدد السياح خلال جائحة فيروس كورونا المستجد. لكن قلة منها تضررّت بشدّة مثل ما اختبرته بالي، الجزيرة الإندونيسية التي يعشقها السيّاح منذ زمن طويل.