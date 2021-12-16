من إعلان الجيش الأمريكي عن إسقاط طائرة بدون طيار "معادية" قرب قاعدة التنف في سوريا، إلى قرار الرئيس التركي رجب طيب أردوغان برفع الحد الأدنى للأجور بنحو 50% مع استمرار هبوط الليرة... إليكم ملخص يومي من CNN بالعربية بعناوين بعض أبرز القصص المتنوعة من الشرق الأوسط والعالم.



الجيش الأمريكي يعلن إسقاط طائرة بدون طيار "معادية" قرب قاعدة التنف في سوريا

أعلن الجيش الأمريكي، الخميس، عن إسقاط طائرة بدون طيار (درون) "معادية" قرب قاعدة التنف العسكرية الأمريكية في سوريا.



أردوغان يعلن رفع الحد الأدنى للأجور بنحو 50% مع استمرار هبوط الليرة

أعلن الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، الخميس، رفع الحد الأدنى للأجور بنحو 50% بعد أسبوعين من المفاوضات بين نقابات العمال وأصحاب العمل.



إجمالي عدد حالات كورونا بالدول العربية يرتفع لــ8.6 مليون حالة تقريبا

وفقًا للإحصاءات الصادرة عن جامعة جونز هوبكنز، بلغ إجمالي حالات الإصابة بفيروس كورونا في الدول العربية 8.6 مليون تقريبًا، وهو ما يعادل %3 من إجمالي حالات الإصابة في العالم. وفي المقابل، بلغ إجمالي حالات الوفيات بفيروس كورونا 153 ألف حالة وفاة، الذي يمثل حوالي %2.8 من مجموع حالات الوفيات في العالم.



قتل جميع ركابها.. لحظات اشتعال طائرة خاصة سقطت في جمهورية الدومينيكان

لقي 9 أشخاص مصرعهم، في حادث تحطم طائرة ركاب كانت تقوم برحلة بين سانتو دومينغو عاصمة جمهورية الدومينيكان إلى مدينة ميامي الأمريكية



45 سائحًا دوليًا فقط زاروا بالي عام 2021.. رغم إعادة فتح حدودها

شهدت العديد من الدول في جميع أنحاء العالم انخفاضًا كبيرًا في عدد السياح خلال جائحة فيروس كورونا المستجد. لكن قلة منها تضررّت بشدّة مثل ما اختبرته بالي، الجزيرة الإندونيسية التي يعشقها السيّاح منذ زمن طويل.