من مظاهرات مصحوبة باشتباكات في نطاق القصر الرئاسي بالسودان، وإلغاء إلغاء الرقابة على الأفلام في الإمارات، ومحكمة مصرية تعاقب القائم بأعمال مرشد الإخوان محمود عزت بالسجن المؤبد، وشبيه السيسي وأمير قطر يمازح مدرب الجزائر على هامش ختام كأس العرب... إليكم ملخص يومي من CNN بالعربية بعناوين بعض أبرز القصص المتنوعة من الشرق الأوسط والعالم.

تظاهر عشرات الآلاف من السودانيين، الأحد، في نطاق القصر الرئاسي بالخرطوم، في ذكرى اندلاع الثورة ضد حكم الرئيس السابق عمر البشير.

أعلنت الإمارات إلغاء الرقابة على الأفلام من خلال تصنيفات تنبيه المشاهدين على حسب الفئات العمرية، فيما أدرجت تصنيف "+21".

عاقبت محكمة مصرية القائم بأعمال مرشد جماعة الإخوان المسلمين، محمود عزت، بالسجن المؤبد، في اتهامه بـ"التخابر مع جهات أجنبية".

تداول مستخدمو مواقع التواصل الاجتماعي مقطع فيديو يُظهر شبيه الرئيس المصري عبدالفتاح السيسي في مباراة قطر ومصر في مواجهة تحديد المركز الثالث في كأس العرب.

تتعاون الشركة الناشئة Icon مع Lennar لبناء مجمع مكون من 100 منزل بالطباعة ثلاثي الأبعاد، وهو أكبر حي من نوعه في العالم.