توب 5.. وزير خارجية إيران يتوعد السعودية.. والسيسي يلتقي المنفي

من توعد وزير خارجية إيران السعودية بعد وفاة سفير طهران لدى الحوثيين، إلى تأكيد الرئيس المصري عبدالفتاح السيسي، الثلاثاء، لمحمد المنفي رئيس المجلس الرئاسي الليبي "دعم مصـر الكامل لكل ما من شأنه أن يحقق المصلحة العليا لليبيا، ويحافظ على وحدة وسيادة أراضيها"... إليكم ملخص يومي من CNN بالعربية بعناوين بعض أبرز القصص المتنوعة من الشرق الأوسط والعالم.

وزير خارجية إيران يتوعد السعودية بعد وفاة سفير طهران لدى الحوثيين

توعد وزير الخارجية الإيراني، أمير عبداللهيان، بتقديم احتجاج رسمي ضد السعودية بسبب تأخرها باتخاذ قرار السماح بنقل السفير الإيراني لدى الحوثيين، حسن إيرلو، إلى إيران لتلقي العلاج بعد إصابته بفيروس كورونا ووفاته لاحقا، وفق ما نقلته وكالة أنباء فارس شبه الرسمية الإيرانية، الثلاثاء.



محكمة بريطانية تقضي بتسوية طلاق تبلغ 728 مليون دولار من الشيخ محمد بن راشد للأميرة هيا وطفليهم

قضت محكمة بريطانية، الثلاثاء، بأن يدفع الشيخ محمد بن راشد حاكم دبي 550 مليون جنيه إسترليني (728 مليون دولار)، إلى طليقته الأميرة هيا بنت الحسين، في واحدة من أكبر تسويات الطلاق التي تولتها المحاكم البريطانية.



الرئاسة المصرية تعلن تفاصيل لقاء السيسي ومحمد المنفي

أكد الرئيس المصري عبدالفتاح السيسي، الثلاثاء، لمحمد المنفي رئيس المجلس الرئاسي الليبي "دعم مصـر الكامل لكل ما من شأنه أن يحقق المصلحة العليا لليبيا، ويحافظ على وحدة وسيادة أراضيها".



الأشخاص الذين يعانون من اضطرابات النوم قد يواجهون خطراً أكبر لدخول المستشفى بسبب كورونا أو الوفاة

قد لا يكون الأشخاص الذين يعانون من اضطرابات التنفس أثناء النوم، بما في ذلك انقطاع النفس النومي، أكثر عرضة للإصابة بفيروس كورونا، ولكنهم قد يواجهون خطرًا أكبر لدخول إلى المستشفى أو الوفاة بمجرد الإصابة، وفقاً لبحث نُشر الإثنين في JAMA Network Open.



مؤثرون يساعدون هذه الشركة الناشئة في دبي لتصبح علامة تجارية عالمية

في غضون أعوام قليلة فقط، انتقلت شركة Squatwolf الناشئة والمتخصصة بمعدات اللياقة البدنية في دبي من كونها علامة تجارية محلية إلى علامة تجارية عالمية، كما أنها لجأت إلى مدربين شخصيين للترويج لمنتجاتها عبر وسائل التواصل الاجتماعي.