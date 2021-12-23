توب 5: السعودية تصنع صواريخ باليستية.. وبوتين يتحدث عن "خديعة الغرب"

من الكشف عن قيام السعودية بتصنيع صواريخ باليستية بمساعدة الصين بحسب صور أقمار صناعية ومعلومات استخباراتية إلى تصريحات الرئيس الروسي فلاديمير بوتين عن الدول الغربية تخدع روسيا... إليكم ملخص يومي من CNN بالعربية بعناوين بعض أبرز القصص المتنوعة من الشرق الأوسط والعالم.
السياسة الخارجية للإمارات حاضرة في العديد من المحافل والقضايا الإقليمية والدولية. وشهدت هذه السياسات تحولا في عدد من الملفات من اليمن إلى أول زيارة دبلوماسية لمسؤول إلى إيران ووزير إلى سوريا منذ بدء الأزمة، لتصل إلى ليبيا وملف صفقة مقاتلات الـF-35 الأمريكية.