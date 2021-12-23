توب 5: السعودية تصنع صواريخ باليستية.. وبوتين يتحدث عن "خديعة الغرب"

من الكشف عن قيام السعودية بتصنيع صواريخ باليستية بمساعدة الصين بحسب صور أقمار صناعية ومعلومات استخباراتية إلى تصريحات الرئيس الروسي فلاديمير بوتين عن الدول الغربية تخدع روسيا... إليكم ملخص يومي من CNN بالعربية بعناوين بعض أبرز القصص المتنوعة من الشرق الأوسط والعالم.

حصري لـCNN.. السعودية تصنع صواريخ باليستية بمساعدة الصين

قيمت وكالات الاستخبارات الأمريكية أن المملكة العربية السعودية تعمل الآن بنشاط على تصنيع صواريخها الباليستية بمساعدة الصين، بحسب ما علمته شبكة CNN.

من اليمن وسوريا إلى صفقة طائرات F-35.. إلى أين تتجه سياسة الإمارات الخارجية؟

السياسة الخارجية للإمارات حاضرة في العديد من المحافل والقضايا الإقليمية والدولية. وشهدت هذه السياسات تحولا في عدد من الملفات من اليمن إلى أول زيارة دبلوماسية لمسؤول إلى إيران ووزير إلى سوريا منذ بدء الأزمة، لتصل إلى ليبيا وملف صفقة مقاتلات الـF-35 الأمريكية.

بوتين: أمريكا هي التي أحضرت صواريخها إلى عتبة بلدنا والغرب خدعنا

قال الرئيس الروسي فلاديمير بوتين إن تحرك حلف الناتو نحو الشرق أمر غير مقبول، داعيًا في الوقت ذاته إلى التوقف عن نشر المزيد أنظمة الصواريخ بالقرب من حدود بلاده.

دراستان تقارنان بين الإصابة بمتحوري كورونا "أوميكرون" و"دلتا".. أيهما أكثر خطورة؟

أظهرت دراستان أوليّتان جديدتان أنّ الدلائل المرتبطة بمتحوّر "أوميكرون" تفيد بأنّ احتمالية خطر التعرّض للمرض الشديد جرّاء الإصابة به ودخول المستشفى، أدنى بالمقارنة مع متحوّر "دلتا".

لا تقتصر على الركاب المشاغبين فقط.. إليك بعض أغرب حوادث قطاع الطيران خلال عام 2021

من مواجهة الركاب المشاغبين، إلى التعامل مع حالات الولادة وغيرها.. لم يخلُ عالم الطيران خلال عام 2021 من الحوادث الغريبة.