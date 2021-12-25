توب 5: تفريق احتجاجات بالقوة في السودان.. وإطلاق أقوى تليسكوب بالعالم

من تفريق احتجاجات مناهضة لانقلاب الجيش بالسودان بالقوة، وحديث إيران عن أنها لن تتجاوز نسبة 60% من تخصيب اليورانيوم، وتهديدات الحوثيين للسعودية بعمليات "موجعة ومؤلمة"، مرورًا بإطلاق ناسا أقوى تليسكوب بالعالم، وصولا إلى إلغاء أكثر من 5 آلاف رحلة طيران في عطلة عيد الميلاد... إليكم ملخص يومي من CNN بالعربية بعناوين بعض أبرز القصص المتنوعة من الشرق الأوسط والعالم.

واصل سوادنيون، السبت، التظاهر في شوارع العاصمة الخرطوم ومدن أخرى، تزامنا مع ذكرى مرور شهرين على انقلاب الجيش في 25 أكتوبر/ تشرين الأول الماضي.

قال رئيس منظمة الطاقة الذرية الإيرانية، محمد إسلامي، مع وكالة "سبوتنيك" الروسية التي تديرها الدولة باللغة الإنجليزية، إن إيران لا تنوي تجاوز مستوى 60٪ من اليورانيوم حتى لو لم ترفع أطراف المفاوضات في فيينا عقوباتها.

توعد الحوثيون السعودية بـ"عمليات موجعة ومؤلمة"، وذلك بعد يوم من استهداف جازان صورايخ باليسيتة ما أسفر عن سقوط قتيلين مدنيين حسبما أعلن التحالف الذي تقوده السعودية في اليمن

لحظة مرت عقود على صنعها. تم إطلاق تلسكوب جيمس ويب الفضائي، المرصد الفضائي الأول لناسا في العقد المقبل، بنجاح صباح عيد الميلاد.

ألغت شركة طيران نيويورك آلاف الرحلات الجوية في عطلة نهاية الأسبوع في عيد الميلاد، بما في ذلك أكثر من ألف رحلة جوية محلية في الولايات المتحدة، حيث أعلن الموظفون والطاقم أنهم مرضى خلال زيادة أوميكرون.