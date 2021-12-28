توب 5: السعودية توافق على "نظام الإثبات".. وعراك بالأيدي في برلمان الأردن

من موافقة الحكومة السعودية على "نظام الإثبات"، اتهام سوريا إسرائيل بقصف ميناء اللاذقية، إلى فوضى وعراك بالأيدي وشتائم في البرلمان الأردني خلال مناقشة تعديل الدستور… إليكم ملخص يومي من CNN بالعربية بعناوين بعض أبرز القصص المتنوعة من الشرق الأوسط والعالم.

وافق مجلس الوزراء السعودي، الإثنين. على نظام الإثبات وهو أحد أربعة مشروعات أنظمة سيتم إقرارها تباعا

اتهمت سوريا إسرائيل بشن غارات جوية على منياء اللاذقية الرئيسي في الساحل السوري، فجر الثلاثاء، ما أسفر عن أضرار مادية بالغة، وفقا لوكالة الأنباء السورية الرسمية (سانا)

أكد الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، الثلاثاء، أنه "لن ينسي 2011"، وذكر أن "ربنا وحده" أنقذ مصر من الخراب و الدمار لـ"حكمة إلهية".

قررت الحكومة الإماراتية تحويل نظام التعليم إلى "عن بعد" في الدولة لمدة أسبوعين ابتداء من مطلع يناير/كانون ثاني المقبل، وذلك لمواجهة فيروس كورونا

تعطلت جلسة البرلمان الأردني صباح الثلاثاء التي كانت مخصصة لمناقشة مشروع لتعديل الدستور، بعد حصول اشتباك بالأيدي وعراك عنيف، ما اضطر رئيس المجلس عبدالكريم الدغمي الى رفعها لصباح يوم الأربعاء.