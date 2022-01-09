توب 5: وفاة أول قاضية مصرية.. وقتلى ومعتقلون باحتجاجات كازاخستان

من وفاة تهاني الجبالي أول قاضية مصرية، ومقتل 164 شخصًا واعتقال 5 آلاف خلال احتجاجات كازاخستان، وضحايا جراء انهيار جبلي في البرازيل، وخبراء يحذرون من عدم الانتباه إلى أعراض الإصابة بمتحور أوميكرون، وصولا إلى خريطة التغيرات في الرحلات الجوية في 2022... إليكم ملخص يومي من CNN بالعربية بعناوين بعض أبرز القصص المتنوعة من الشرق الأوسط والعالم.

نعى النائب المصري، مصطفى بكري، القاضية تهاني الجبالي، التي توفيت نتيجة مضاعفات الإصابة بفيروس كورونا، مشيرة إلى أنها أجبرت الرئيس المصري السابق، محمد مرسي على أداء القسم أمام المحكمة الدستورية.

قتل ما لا يقل عن 164 شخصًا خلال احتجاجات عنيفة في كازاخستان الواقعة في آسيا الوسطى هذا الأسبوع، وفقًا للتلفزيون الحكومي.

لقى ما لا يقل عن 7 أشخاص مصرعهم بعد سقوط صخرة ضخمة فوق 4 قوارب سياحية في ولاية ميناس جيرايس البرازيلية السبت، حسبما ذكرت CNN Brazil المتعاونة مع شبكة CNN.

كُثر هم الأشخاص الذين قال لهم أطباؤهم إنّ مرضهم جراء الإصابة بكوفيد-19 "معتدل"، وسط تفشي موجة متحور "أوميكرون" السريع الانتشار، رغم ذلك، ما تشعر به من أعراض ليست معتدلة بما يكفي، كما يصفها البعض.

لو أردنا إلقاء نظرة على مستقبل قطاع الطيران خلال أي سنة أخرى تقريبًا، كنا سنقع على أمور مثيرة مثل طائرات جديدة وشركات طيران جديدة ومطارات جديدة..