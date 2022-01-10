من تصريحات الرئيس المصري عن إجراءات البرنامج الاقتصادي "القاسية"، ورئيس كازاخستان يعلن استعادة السيطرة بعد احتجاجات عنيفة، وظهور جديد للناشطة القطرية نوف المعاضيد، وميانمار على حافة حرب أهلية دامية وسط حكم جديد بسجن الزعيمة السابقة، ورفض إلغاء تأشيرة دجوكوفيتش في أستراليا وإطلاق سراحه على الفور... إليكم ملخص يومي من CNN بالعربية بعناوين بعض أبرز القصص المتنوعة من الشرق الأوسط والعالم.

السيسي: البرنامج الاقتصادي "كان فيه قسوة شديدة" على المصريين.. و"مخوفناش من كورونا"

وصف الرئيس المصري عبدالفتاح السيسي البرنامج الاقتصادي الذي بدأت بلاده تطبيقه منذ أكثر من 5 سنوات، بأنه "كان فيه قسوة شديدة علينا كمصريين".

ظهور جديد للناشطة القطرية نوف المعاضيد في "تطمينة": أنا حية ولم أمت

نشرت الناشطة القطرية نوف المعاضيد، مساء الأحد، مقطع فيديو وصفته بـ"التطمينة" مؤكدة أنها في العاصمة القطرية، الدوحة، وعلى قيد الحياة، بعد أنباء عن مقتلها على يد عائلتها إثر عودتها إلى بلادها بضمانات من الحكومة القطرية

الرئيس الكازاخي: استعدنا النظام الدستوري وسنحارب الإرهاب لكشف المسؤولين عن العنف

أعلن الرئيس الكازاخي، قاسم جومارت توكاييف، الإثنين، أن "النظام الدستوري" أُعيد إلى البلاد بعد ما وصفها بـ"محاولة الانقلاب"

ميانمار على حافة حرب أهلية دامية.. وحكم جديد بسجن الزعيمة السابقة

قضت محكمة في ميانمار بسجن الزعيمة السابقة، أونغ سان سو تشي بالسجن أربع سنوات أخرى بتهم عدة من بينها حيازة أجهزة اتصال لاسلكية غير مرخصة، وفقًا لما ورد لشبكة CNN من مصدر مطلع على إجراءات المحكمة. ويأتي ذلك بعد أن حكم على سو الحائزة على جائزة نوبل للسلام البالغة من العمر 76 عامًا بالسجن لمدة أربع سنوات الشهر الماضي بتهمة التحريض وخرق قواعد الحد من انتشار فيروس كورونا خلال الحملة الانتخابية في ظل الموجة الثانية من الوباء، وخفض المجلس العسكري في وقت لاحق الفترة إلى عامين.

بعد 5 أيام منذ توقيفه.. رفض إلغاء تأشيرة دجوكوفيتش في أستراليا وإطلاق سراحه على الفور

رفض قاض أسترالي طلب إلغاء تأشيرة اللاعب الصربي نوفاك دجوكوفيتش لدخول البلاد، الإثنين، بعد أن أوقف نظرا لعدم اعتراف السلطات الأسترالية بالإعفاء الذي يحمله من تلقي لقاح مضاد لفيروس كورونا