توب 5: زيارة محتملة لرئيس إسرائيل إلى تركيا.. ودوافع روسيا لغزو أوكرانيا

من تصريحات الرئيس التركي عن زيارة محتملة لرئيس إسرائيل إلى أنقرة، وكشف الحوثيين لأنواع الأسلحة المستخدمة في الهجوم على أبوظبي، وخرائط تظهر الأسباب التي قد تدفع بوتين إلى غزو أوكرانيا، وتوجيهات برفع الحد الأدنى للأجور في مصر... إليكم ملخص يومي من CNN بالعربية بعناوين بعض أبرز القصص المتنوعة من الشرق الأوسط والعالم.

أردوغان: هناك محادثات مع إسرائيل.. ومن الممكن أن يكون لرئيسها زيارة إلى تركيا

قال الرئيس التركي، رجيب طيب أردوغان، إن الرئيس الإسرائيلي إسحاق هرتسوغ قد يجري زيارة إلى أنقرة،، في معرض تعليقه على طبيعة العلاقات بين بلاده وإسرائيل.



الحوثيون يكشفون أنواع الصواريخ والطائرات المسيرة التي استخدموها بالهجوم على أبوظبي

كشف الحوثيون عن نوعية الأسلحة والصواريخ التي استخدموها في عملية ما يُسمى من جانب الجماعة وأنصارها بـ"إعصار اليمن" التي استهدفت العاصمة الإماراتية أبوظبي الإثنين، وذلك بعد يوم منذ تنفيذها.



رأي: هذه الخرائط تظهر الأسباب التي قد تدفع بوتين إلى غزو أوكرانيا

مع تصاعد التوترات بين روسيا وأوكرانيا، يتفحص الصحفي والكاتب، تيم مارشال، الجغرافيا السياسية للمنطقة، والسيناريوهات التي يمكن أن تحدث إذا قرر الرئيس فلاديمير بوتين غزو كييف.

مصر.. توجيهات رئاسية برفع الحد الأدنى للأجور إلى 171 دولارًا شهريًا

وجّه الرئيس المصري عبدالفتاح السيسي حكومته برفع الحد الأدنى للأجور إلى 2700 جنيه (171 دولارًا)، تزامنا مع غلاء الأسعار وحالة التضخم التي يعانيها الاقتصاد.



شقيقتها وثقت الحادثة..منع ملكة جمال الكون السابقة من ركوب الطائرة بسبب ملابسها

طُلب من أوليفيا كولبو، الفائزة السابقة في مسابقة "ملكة جمال الكون"، أن ترتدي ملابس أكثر ملاءمة قبل ركوب طائرة تابعة لشركة الخطوط الجوية الأمريكية المتجهة إلى كابو، وفقًا لشقيقتها التي وثقت الحادثة على "إنستغرام".