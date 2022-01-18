توب 5: زيارة محتملة لرئيس إسرائيل إلى تركيا.. ودوافع روسيا لغزو أوكرانيا

من تصريحات الرئيس التركي عن زيارة محتملة لرئيس إسرائيل إلى أنقرة، وكشف الحوثيين لأنواع الأسلحة المستخدمة في الهجوم على أبوظبي، وخرائط تظهر الأسباب التي قد تدفع بوتين إلى غزو أوكرانيا، وتوجيهات برفع الحد الأدنى للأجور في مصر... إليكم ملخص يومي من CNN بالعربية بعناوين بعض أبرز القصص المتنوعة من الشرق الأوسط والعالم.
طُلب من أوليفيا كولبو، الفائزة السابقة في مسابقة "ملكة جمال الكون"، أن ترتدي ملابس أكثر ملاءمة قبل ركوب طائرة تابعة لشركة الخطوط الجوية الأمريكية المتجهة إلى كابو، وفقًا لشقيقتها التي وثقت الحادثة على "إنستغرام".