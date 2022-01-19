من تحذير وزير خارجية أمريكا لأوكرانيا من "أيام صعبة" بسب الحشد الروسي، وتعليق رحلات طيران الإمارات إلى بعض الوجهات الأمريكية، واتفاق تجاري بالعملات المحلية بين تركيا والإمارات، وكبير خبراء الصحة في أمريكا يقول إن متحور أوميكرون قد يمثل نهاية فيروس كورونا، وصولا إلى أدنى درجة حرارة في مدينة سعودية منذ 30 عامًا... إليكم ملخص يومي من CNN بالعربية بعناوين بعض أبرز القصص المتنوعة من الشرق الأوسط والعالم.
تعهد وزير الخارجية الأمريكي، أنتوني بلينكن، بأن الولايات المتحدة ستقدم مساعدة إضافية لأوكرانيا، بالإضافة إلى الالتزامات الحالية في حالة غزو روسيا، وقال إن الزعماء الأوكرانيين يجب أن يستعدوا "لما يمكن أن يكون أيامًا صعبة".
وضّح رئيس طيران الإمارات، تيم كلارك، في مقابلة مع مذيع CNN، ريتشارد كويست، سبب تعليق الناقل الإماراتي رحلاتهم إلى الولايات المتحدة، حيث أعرب عن استغرابه من الطريقة التي قامت فيها الولايات المتحدة ببدء تشغيل شبكات الجيل الخامس في البلاد، مؤكدًا أن هذا الأمر أحدث أكثر الأمور غير المسؤولة التي يراها في مسيرته المهنية.
قال الدكتور أنتوني فاوتشي، كبير خبراء الأمراض المعدية في الولايات المتحدة الأمريكية، الاثنين، إنه لا يزال من السابق لأوانه التنبؤ بما إذا كان الانتشار السريع لمتحور أوميكرون سيساعد في انتقال الفيروس من مرحلة الجائحة إلى مرحلة توطّن يمكن التحكم فيها، آملًا أن يكون الحال كذلك.