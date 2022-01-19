من تحذير وزير خارجية أمريكا لأوكرانيا من "أيام صعبة" بسب الحشد الروسي، وتعليق رحلات طيران الإمارات إلى بعض الوجهات الأمريكية، واتفاق تجاري بالعملات المحلية بين تركيا والإمارات، وكبير خبراء الصحة في أمريكا يقول إن متحور أوميكرون قد يمثل نهاية فيروس كورونا، وصولا إلى أدنى درجة حرارة في مدينة سعودية منذ 30 عامًا... إليكم ملخص يومي من CNN بالعربية بعناوين بعض أبرز القصص المتنوعة من الشرق الأوسط والعالم.

روسيا على الحدود.. وزير خارجية أمريكا: على أوكرانيا الاستعداد لـ"أيام صعبة"

تعهد وزير الخارجية الأمريكي، أنتوني بلينكن، بأن الولايات المتحدة ستقدم مساعدة إضافية لأوكرانيا، بالإضافة إلى الالتزامات الحالية في حالة غزو روسيا، وقال إن الزعماء الأوكرانيين يجب أن يستعدوا "لما يمكن أن يكون أيامًا صعبة".



"غير مسؤول على الإطلاق".. رئيس طيران الإمارات يكشف لـCNN سبب تعليق رحلاتهم إلى الولايات المتحدة

وضّح رئيس طيران الإمارات، تيم كلارك، في مقابلة مع مذيع CNN، ريتشارد كويست، سبب تعليق الناقل الإماراتي رحلاتهم إلى الولايات المتحدة، حيث أعرب عن استغرابه من الطريقة التي قامت فيها الولايات المتحدة ببدء تشغيل شبكات الجيل الخامس في البلاد، مؤكدًا أن هذا الأمر أحدث أكثر الأمور غير المسؤولة التي يراها في مسيرته المهنية.



تركيا تعلن توقيع اتفاقية "سواب" مع الإمارات بالعملات المحلية.. ما الهدف؟

أعلنت تركيا، الأربعاء، توقيع اتفاقية "سواب" بين البنك المركزي التركي ونظيره الإماراتي، لمدة تمتد لـ3 أعوام قابلة للتجديد.



أنتوني فاوتشي: متحور أوميكرون قد يمثل نهاية مرحلة جائحة فيروس كورونا ما لم يحدث سيناريو معين

قال الدكتور أنتوني فاوتشي، كبير خبراء الأمراض المعدية في الولايات المتحدة الأمريكية، الاثنين، إنه لا يزال من السابق لأوانه التنبؤ بما إذا كان الانتشار السريع لمتحور أوميكرون سيساعد في انتقال الفيروس من مرحلة الجائحة إلى مرحلة توطّن يمكن التحكم فيها، آملًا أن يكون الحال كذلك.



مدينة سعودية تسجل أدنى درجة حرارة في المملكة منذ 30 عامًا

سجّلت مدينة سعودية أدنى درجة حرارة في المملكة للمرة الأولى منذ 30 عامًا، وصلت إلى 6 درجات تحت الصفر.