من مبادرة الكويت لتسوية الأزمة بين دول خليجية ولبنان، وسجن صحفية تركية "أهانت" أردوغان، وبلينكن يحذر من رد أمريكي حاد إذا دخلت "قوة روسية واحدة" إلى أوكرانيا، ووزيرة بريطانية سابقة تتحدث عن طردها من منصبها لأنها مسلمة، وصولا إلى جدل فيلم نتفليكس "أصحاب ولا أعز"... إليكم ملخص يومي من CNN بالعربية بعناوين بعض أبرز القصص المتنوعة من الشرق الأوسط والعالم.

قال الرئيس اللبناني، العماد ميشال عون، إن أفكار مبادرة "لإعادة بناء الثقة" التي نقلها وزير الخارجية الكويتي، الشيخ أحمد ناصر المحمد الصباح، ستكون موضع تشاور لإعلان الموقف المناسب منها.

اعتقلت الصحفية التركية، سيداف كاباس في إسطنبول، السبت، اتهمت بـ"إهانة" الرئيس التركي، رجب طيب اردوغان خلال مقابلة مباشرة على الهواء.

قال وزير الخارجية الأمريكي، أنتوني بلينكن لمذيعة CNN دانا باش، الأحد، إن "دخول قوة روسية إضافية واحدة" إلى أوكرانيا "بطريقة عدوانية" من شأنه أن يؤدي إلى رد قاس من قبل الولايات المتحدة وحلفائها.

أصدرت النائب المسلمة في البرلمان البريطاني، نصرت غني، عضو حزب المحافظين، بيانًا يوم الأحد، يطلب من الحكومة معالجة الجدل المستمر "بجدية"، بعد حديثها عن أن ديانتها كانت سبب فقدانها وظيفتها كوزيرة للنقل في أوائل عام 2020. .

لا يزال الجدل قائمًا حول فيلم "أصحاب ولا أعز" الذي تصدر قائمة المواضيع الرائجة على مواقع التواصل الاجتماعي، في عددٍ من الدول العربية، منذ إطلاق عرضه عبر منصة نتفلكس في 20 يناير/ كانون الثاني 2022.