توب 5: سعد الحريري يجمد نشاطه السياسي.. والإمارات تعترض باليستي حوثي

من إعلان رئيس وزراء لبنان السابق سعد الحريري تعليق نشاطه السياسي، واستهداف الإمارات منصة صواريخ باليمن بعد إطلاق صاروخي حوثي، ورد حماس على صور دعم عبدالملك الحوثي، وأوكرانيا تعزز قواتها على الحدود لمواجهة توغل روسي محتمل، وصولا لما يتوقع خبراء الصحة حدوثه في 2022 بعد موجة أوميكرون... إليكم ملخص يومي من CNN بالعربية بعناوين بعض أبرز القصص المتنوعة من الشرق الأوسط والعالم.
نشرت وزارة الدفاع الإماراتية، الاثنين، مقطع فيديو يظهر استهداف مقاتلة F16 منصة لإطلاق الصواريخ الباليستية في اليمن، يأتي هذا الاستهداف بعدما أعلنت وزارة الدفاع اعتراض وتدمير صاروخين باليستيين حوثيين أُطلقا باتجاه الأراضي الإماراتية، فجر الاثنين.
تعزز أوكرانيا من تواجد قواتها وعتادها العسكري في إطار جهودها للتصدي لأي توغل روسي محتمل ولتكون جاهزة لاحتمال اندلاع صراع عسكري في أي لحظة مع روسيا. تقرير الزميلة كلاريسا وارد، كبيرة المراسلين الدوليين لشبكة CNN.