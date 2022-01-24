توب 5: سعد الحريري يجمد نشاطه السياسي.. والإمارات تعترض باليستي حوثي

من إعلان رئيس وزراء لبنان السابق سعد الحريري تعليق نشاطه السياسي، واستهداف الإمارات منصة صواريخ باليمن بعد إطلاق صاروخي حوثي، ورد حماس على صور دعم عبدالملك الحوثي، وأوكرانيا تعزز قواتها على الحدود لمواجهة توغل روسي محتمل، وصولا لما يتوقع خبراء الصحة حدوثه في 2022 بعد موجة أوميكرون... إليكم ملخص يومي من CNN بالعربية بعناوين بعض أبرز القصص المتنوعة من الشرق الأوسط والعالم.

سعد الحريري يعلن تعليق عمله بالحياة السياسية.. ويجمد نشاط تيار المستقبل دون الترشح للانتخابات

أعلن زعيم تيار المستقبل اللبناني، سعد الحريري، تعليق عمله بالحياة السياسية، مُشيرًا إلى أنه لا يعتزم الترشح للانتخابات النيابية المقررة في مايو/ أيار المقبل.

لحظة استهداف مقاتلة F16 منصة إطلاق صواريخ في اليمن بعد اعتراض صاروخين في الإمارات

نشرت وزارة الدفاع الإماراتية، الاثنين، مقطع فيديو يظهر استهداف مقاتلة F16 منصة لإطلاق الصواريخ الباليستية في اليمن، يأتي هذا الاستهداف بعدما أعلنت وزارة الدفاع اعتراض وتدمير صاروخين باليستيين حوثيين أُطلقا باتجاه الأراضي الإماراتية، فجر الاثنين.

حماس ترد على صور دعم عبدالملك الحوثي ولافتة "الشهيد القائد": لا تُعبر عن موقفنا

أكدت حركة حماس الفلسطينية رفضها الهتافات التي اعتُبرت "مسيئة" للسعودية وداعمة لجماعة الحوثيين في اليمن، مؤكدة أنها "تنأى بنفسها" عن الصراعات مع الدول العربية والإسلامية

أوكرانيا تعزز قواتها على طول الحدود لمواجهة توغل روسي محتمل.. هل بدأ العد التنازلي؟

تعزز أوكرانيا من تواجد قواتها وعتادها العسكري في إطار جهودها للتصدي لأي توغل روسي محتمل ولتكون جاهزة لاحتمال اندلاع صراع عسكري في أي لحظة مع روسيا. تقرير الزميلة كلاريسا وارد، كبيرة المراسلين الدوليين لشبكة CNN.

بعد موجة أوميكرون لفيروس كورونا.. إليك ما يتوقع خبراء الصحة حدوثه في عام 2022

تخيل مستقبلًا غير بعيد يمكنك فيه حجز تلك الرحلة الصيفية إلى إيطاليا أو التقاط صورة ذاتية بدون الحاجة لتذكر خلع الكمامة أولاً.