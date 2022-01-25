من الزيارة النادرة لرئيس وزراء تايلاند إلى السعودية بعد عقود من "فضيحة الماسة الزرقاء"، ومقتل شاب يشعل احتجاجات في السويداء السورية، وبايدن يشتم صحفيًا بكلمات "نابية" بصوت مسموع، والبنك الدولي يتهم نخبة لبنان بالتسبب في انهياره الاقتصادي، وصولا إلى رد محمد رمضان على شقيقة مايكل جاكسون... إليكم ملخص يومي من CNN بالعربية بعناوين بعض أبرز القصص المتنوعة من الشرق الأوسط والعالم.

رئيس وزراء تايلاند في السعودية بعد عقود من اغتيالات و"فضيحة الماسة الزرقاء".. ما قصتها؟

أجرى رئيس وزراء تايلاند وزير الدفاع، الجنرال برايوت تشان أوتشا، زيارة إلى المملكة العربية السعودية، الثلاثاء، بعد 3 عقود من توتر العلاقات بين البلدين على خلفية ما يعرف بـ"فضيحة سرقة الماسة الزرقاء"، وسلسلة من اغتيالات غامضة طالت دبلوماسيين سعوديين.



مقتل شاب يشعل احتجاجات في السويداء السورية.. وسط مطالبات بـ"تعليق المشانق"

شهدت محافظة السويداء السورية، الثلاثاء، احتجاجات شارك فيها العشرات من أبنائها على خلفية مقتل شاب على يد 3 آخرين قبل أيام، مطالبين أجهزة الأمن بالقيام بدورها في محاربة عصابات الخطف والقتل والسلب في المحافظة.



شاهد.. بايدن يشتم صحفي "فوكس نيوز" بكلمات "نابية" بصوت مسموع

وقع الرئيس بايدن في لحظة ساخنة بعد أن سأل مراسل فوكس عما إذا كان التضخم يمثل عائقا. وقال بيتر دوسي مراسل فوكس إن بايدن اتصل به بعد وقت قصير من تبادلهما للاعتذار عن ملاحظته.



البنك الدولي: نخبة لبنان تسببت عمدًا في انهياره الاقتصادي ثالث أكبر أزمة منذ القرن الـ19

أصدر البنك الدولي بيانًا صحفيًا، الثلاثاء، مرفقًا بأحدث تقرير قُطري له، المرصد الاقتصادي للبنك الدولي - خريف 2021، قال فيه إن الانهيار الاقتصادي في لبنان يجعله من بين العشرة الأوائل، وهو أكبر ثلاث حالات محتملة على مستوى العالم منذ خمسينيات القرن التاسع عشر، مضيفًا أن الكساد كان سببًا عمدًا من قبل النخبة في البلاد.



محمد رمضان يرد على شقيقة مايكل جاكسون بعد نشرها فيديو سقوطه على المسرح.. هل سخرت منه؟

أعاد الفنان المصري محمد رمضان عبر حسابه الرسمي على انستغرام نشر فيديو سقطته الشهيرة على المسرح، ووجه من خلاله رسالة لـ لاتويا جاكسون، التي نشرت الفيديو ذاته على سبيل السخرية للتعبير عن حالتها المتعثرة هذه الأيام.