توب 5.. مقتل زعيم داعش في سوريا.. وجرعة تنشيطية للمسافرين من السعودية

من إعلان الولايات المتحدة قتل زعيم داعش في عملية عسكرية شمال غرب سوريا ومقتل مدنيين في العملية الى قرار السعودية بفرض الجرعة التنشيطية على المغادرين والسماح للمواطنين المصابين بكورونا بالدخول ضمن شروط.. إليكم ملخص يومي من CNN بالعربية بعناوين بعض أبرز القصص المتنوعة من الشرق الأوسط والعالم.

بايدن يعلن مقتل زعيم داعش في عملية عسكرية أمريكية شمال غرب سوريا

أعلن الرئيس الأمريكي جو بايدن، عن مقتل زعيم تنظيم داعش عملية عسكرية شمال غرب سوريا، الخميس

مقتل مدنيين في عملية اغتيال زعيم داعش.. ومسؤول أمريكي: يبدو أنه فجر نفسه وعائلته

أدى انفجار قنبلة قرب هدف للجيش لعملية عسكرية أمريكية شمال غرب سوريا، عن سقوط عدد من الضحايا المدنيين، فجر الخميس، حسبما قال مسؤولون عدة في الإدارة الأمريكية لـCNN، بالانطلاق من التقييم الأولي للعملية

السعودية.. فرض الجرعة التنشيطية على المغادرين والسماح للمواطنين المصابين بكورونا بالدخول ضمن شروط

فرضت السعودية الجرعة التنشيطية الثالثة من اللقاح المضاد لفيروس كورونا على المواطنين الراغبين بمغادرة المملكة بالإضافة إلى وجوب إبراز فحص "PCR" سلبي للقادمين إلى الأراضي السعودية، وفق ما نقلته وكالة الأنباء السعودية الرسمية (واس)

مصر والكاميرون.. 5 نصائح للفراعنة لهزيمة إيتو وفريقه في كأس أفريقيا

يواجه منتخب مصر الكاميرون في نصف نهائي كأس أفريقيا، وفي ظل الفضائح التحكيمية والأمور التنظيمية التي تخدم منتخب الكاميرون ورئيس اتحاده صامويل إيتو الذي يُتهم بأنه خلف كل ما يحدث، نقدم هذه النصائح للفراعنة قبل هذه المواجهة.

بعد "كشوف العذرية".. بريطانيا تتجه لحظر عمليات "ترقيع غشاء البكارة"

أضافت الحكومة البريطانية بندًا إلى مشروع قانون الرعاية الصحية من شأنه أن يجعل عملية "ترقيع غشاء البكارة" أو جراحة "إصلاح العذرية"، غير قانونية في إنجلترا وويلز، وذلك بعدما أصبحت "كشوف العذرية" جريمة جنائية في نوفمبر/ تشرين الثاني الماضي.