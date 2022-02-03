توب 5.. مقتل زعيم داعش في سوريا.. وجرعة تنشيطية للمسافرين من السعودية

من إعلان الولايات المتحدة قتل زعيم داعش في عملية عسكرية شمال غرب سوريا ومقتل مدنيين في العملية الى قرار السعودية بفرض الجرعة التنشيطية على المغادرين والسماح للمواطنين المصابين بكورونا بالدخول ضمن شروط.. إليكم ملخص يومي من CNN بالعربية بعناوين بعض أبرز القصص المتنوعة من الشرق الأوسط والعالم.
فرضت السعودية الجرعة التنشيطية الثالثة من اللقاح المضاد لفيروس كورونا على المواطنين الراغبين بمغادرة المملكة بالإضافة إلى وجوب إبراز فحص "PCR" سلبي للقادمين إلى الأراضي السعودية، وفق ما نقلته وكالة الأنباء السعودية الرسمية (واس)
يواجه منتخب مصر الكاميرون في نصف نهائي كأس أفريقيا، وفي ظل الفضائح التحكيمية والأمور التنظيمية التي تخدم منتخب الكاميرون ورئيس اتحاده صامويل إيتو الذي يُتهم بأنه خلف كل ما يحدث، نقدم هذه النصائح للفراعنة قبل هذه المواجهة.
أضافت الحكومة البريطانية بندًا إلى مشروع قانون الرعاية الصحية من شأنه أن يجعل عملية "ترقيع غشاء البكارة" أو جراحة "إصلاح العذرية"، غير قانونية في إنجلترا وويلز، وذلك بعدما أصبحت "كشوف العذرية" جريمة جنائية في نوفمبر/ تشرين الثاني الماضي.