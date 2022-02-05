من قرب اكتمال عملية إنقاذ الطفل المغربي ريان بعد أيام من سقوطه في بئر، وإعلان الإمارات تفعيل اتفاقية الدفاع المشترك مع فرنسا، وترحيل معتقل بغوانتانامو إلى مصح عقلي بالسعودية، وإصابة الرئيس التركي بفيروس كورونا، وصولا إلى قيام شركة ببناء صواريخ فضائية بطابعة ثلاثية الأبعاد... إليكم ملخص يومي من CNN بالعربية بعناوين بعض أبرز القصص المتنوعة من الشرق الأوسط والعالم.

وصلت عملية إنقاذ الطفل ريان، العالق في بئر بقرية أغران بإقليم شفشاون بشمال شرق المغرب، إلى مراحل "جد متقدمة"، حسبما أفادت وكالة الأنباء المغربية.

أعلنت وزارة الدفاع الإماراتية، الجمعة، عن البدء في تفعيل اتفاقية التعاون والدفاع المشترك بين الإمارات وفرنسا وذلك لـ"مواجهة المحاولات الإرهابية الفاشلة لاستهداف دولة الامارات العربية المتحدة".

من المقرر أن تنقل الحكومة الأمريكية، محمد القحطاني، المعتقل في غوانتانامو بكوبا، وذلك بعد أن أعلن أنه أحد عناصر القاعدة الذي خطط ليكون "الخاطف رقم 20" في هجمات 11 سبتمبر لكنه فشل في الصعود على متن الرحلة رقم 93 التابعة لشركة يونايتد إيرلاين

أعلن الرئيس التركي، رجب طيب أردوغان، السبت، عن إيجابية فحص كورونا الجديد "كوفيد-19" الذي أجراه.

باستخدام تقنية الملكية لطباعة الصواريخ ثلاثية الأبعاد، فإن شركة Relativity Space ومقرها في ولاية كاليفورنيا الأمريكية، لديها أحلام للمساعدة في بناء مستعمرة على كوكب المريخ.