توب 5: لائحة زواج مدني للأجانب في أبوظبي.. ورئيس تونس يحل مجلس القضاء

من تحليل CNN للقطات جديدة للأقمار الصناعية تظهر انتشارًا عسكريًا روسيًا متقدمًا على حدود أوكرانيا، و"شرط" إيران لاستمرار المفاوضات مع السعودية، ولائحة الزواج المدني للأجانب في إمارة أبوظبي، وحل مجلس القضاء في تونس، وصولا لخطط ناسا لتحطيم محطة الفضاء الدولية... إليكم ملخص يومي من CNN بالعربية بعناوين بعض أبرز القصص المتنوعة من الشرق الأوسط والعالم.

أظهرت لقطات الأقمار الصناعية لشركة تقنية مقرها الويات المتحدة، أن الجيش الروسي قد بعمليات انتشار متقدمة في مواقع عديدة في بيلاروسيا، في خطوة من المرجح أن تثير قلق أوكرانيا وحلف الناتو، وسط مخاوف من أن الكرملين يخطط لغزو داخل الأراضي الأوكرانية.

لفت رئيس إيران، إبراهيم رئيسي، إلى شرط استمرار بلاده في المفاوضات مع المملكة العربية السعودية وذلك خلال اتصال هاتفي جمعه مع رئيس الوزراء العراقي، مصطفى الكاظمي.

أصدر الشيخ منصور بن زايد آل نهيان، نائب رئيس الوزراء، وزير شؤون الرئاسة، رئيس دائرة القضاء في العاصمة الإماراتية، أبوظبي، قرارا باعتماد اللائحة التنفيذية الخاصة بإجراءات قانون الزواج والطلاق المدني في الإمارة.

حلّ الرئيس التونسي، قيس سعيد، الأحد، المجلس الأعلى للقاء في البلاد والذي يشرف على استقلال القضاة، متهمًا عددًا من القضاة بالفساد والتلاعب.

تخطط ناسا للتقاعد من محطة الفضاء الدولية في عام 2031 عن طريق تحطيمها في المحيط الهادئ.