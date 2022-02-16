من ممارسة الولايات المتحدة ضغوطا على السعودية من أجل المزيد من النفط، وقراءة في لغة جسد وزير خارجية روسيا عند سؤاله عن "غزو" أوكرانيا، والتحقيق في مزاعم منح رجل أعمال سعودي أعلى وسام بريطاني عن طريق المال، وصولا إلى الجدل ومطالب تعديل قرار تنظيم الاستيراد في مصر.. إليكم ملخص يومي من CNN بالعربية بعناوين بعض أبرز القصص المتنوعة من الشرق الأوسط والعالم.

مسؤول أمريكي لـCNN: بايدن أرسل مسؤولين إلى السعودية للضغط من أجل مزيد من النفط

أرسل البيت الأبيض اثنين من المسؤولين الأمريكيين إلى المملكة العربية السعودية هذا الأسبوع للضغط على المملكة لضخ المزيد من النفط لأن المخاوف من الغزو الروسي لأوكرانيا تؤدي إلى ارتفاع أسعار الطاقة - وهو أمر حذر الرئيس جو بايدن في خطاب ألقاه يوم الثلاثاء من أنه قد يزداد سوءًا إذا هاجمت روسيا.



فيديو لغة جسد وزير خارجية روسيا عند سؤاله عن "غزو" أوكرانيا يثير تفاعلا

تداول نشطاء على مواقع التواصل الاجتماعي، مقطع فيديو لوزير الخارجية الروسي، سيرغي لافروف ولغة جسده التي دفعت الصحفيين للضحك في رد على سؤال حول "غزو أوكرانيا".



التحقيق في مزاعم منح رجل أعمال سعودي أعلى وسام بريطاني عن طريق المال

فتحت شرطة العاصمة البريطانية تحقيقاً في فضيحة مزعومة بشأن دفع أموال مقابل التكريم ترتبط بمؤسسة الأمير تشارلز الخيرية.



بالصور.. العنصر النسائي بجيشي روسيا وأوكرانيا وسط التوترات

لا تزال التوترات بين روسيا من جهة وأوكرانيا ودول حلف شمال الأطلسي (الناتو) من جهة أخرى، مستمرة، الأربعاء، في الوقت الذي يبرز فيه العنصر النسائي في جيشي البلدين مظهرا أهمية دور المرأة في الخدمة الوطنية بالبلدين.



مصر.. مطالبات بتعديل قرار البنك المركزي بشأن تنظيم الاستيراد

اعترضت منظمات الأعمال في مصر على قرار البنك المركزي بتعديل إجراءات تنظيم الاستيراد، وطالبوا بإلغائها بشكل فوري لتداعياتها السلبية على إمداد الصناعة باحتياجاتها من مستلزمات الإنتاج للصناعة وكذلك على الصادرات بزيادة تكاليف الإنتاج، وتأثيرها السلبي على ثقة المستثمر الأجنبي في الاقتصاد المصري.