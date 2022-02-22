من موافقة مجلس الاتحاد الروسي على استخدام قوات روسية في مناطق انفصالية شرقي أوكرانيا، إلى تحذير ساويرس من خطورة أزمة أوكرانيا على مصر... إليكم إليكم ملخص يومي من CNN بالعربية بعناوين بعض أبرز القصص المتنوعة من الشرق الأوسط والعالم.
أفادت وكالتا الأنباء الروسية ريا نوفوستي وتاس، الثلاثاء، أن مجلس الاتحاد - الغرفة العليا بالبرلمان الروسي - وافق على طلب الرئيس الروسي فلاديمير بوتين بشأن استخدام القوات المسلحة الروسية خارج البلاد فيما يتعلق بالوضع في منطقة دونباس شرقي أوكرانيا.
خلال اجتماع لمجلس الأمن الروسي، الاثنين، بدا أن رئيس جهاز الاستخبارات الخارجية الروسي، سيرغي ناريشكين، مترددًا في تبادل الآراء مع الرئيس الروسي فلاديمير بوتين بشأن مسألة الاعتراف باستقلالية منطقتي لوغانسك ودونيتسك الانفصاليتين شرقي أوكرانيا.