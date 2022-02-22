من موافقة مجلس الاتحاد الروسي على استخدام قوات روسية في مناطق انفصالية شرقي أوكرانيا، إلى تحذير ساويرس من خطورة أزمة أوكرانيا على مصر... إليكم إليكم ملخص يومي من CNN بالعربية بعناوين بعض أبرز القصص المتنوعة من الشرق الأوسط والعالم.

الأزمة الأوكرانية.. مجلس الاتحاد الروسي يوافق على استخدام بوتين لقوات روسية بالخارج

أفادت وكالتا الأنباء الروسية ريا نوفوستي وتاس، الثلاثاء، أن مجلس الاتحاد - الغرفة العليا بالبرلمان الروسي - وافق على طلب الرئيس الروسي فلاديمير بوتين بشأن استخدام القوات المسلحة الروسية خارج البلاد فيما يتعلق بالوضع في منطقة دونباس شرقي أوكرانيا.



مشادة بين بوتين ورئيس جهاز الاستخبارات بسبب الاعتراف بمناطق أوكرانية: أجب بنعم أو لا

خلال اجتماع لمجلس الأمن الروسي، الاثنين، بدا أن رئيس جهاز الاستخبارات الخارجية الروسي، سيرغي ناريشكين، مترددًا في تبادل الآراء مع الرئيس الروسي فلاديمير بوتين بشأن مسألة الاعتراف باستقلالية منطقتي لوغانسك ودونيتسك الانفصاليتين شرقي أوكرانيا.



روسيا ترد على وقف ألمانيا مصادقة "نورد ستريم 2".. وتحذر من ارتفاع أسعار الغاز في أوروبا

رد نائب رئيس مجلس الأمن الروسي، دميتري ميدفيديف، لإعلان ألمانيا الثلاثاء أنها ستوقف التصديق على خط أنابيب الغاز "نورد ستريم 2"، محذرًا من ارتفاع حاد في أسعار الغاز الطبيعي لأوروبا.



سيناريو أوسيتيا.. ما أهمية دونيتسك ولوغانسك لبوتين وكيف بدأ الصراع؟

اعترف الرئيس الروسي فلاديمير بوتين بمنطقتين انفصاليتين شرقي أوكرانيا كدولتين مستقلتين، وأمر بنشر القوات الروسية هناك في مقامرة خطيرة تتحدى القانون الدولي وتهدد بمواجهة عسكرية دموية.



ناقوس خطر في مصر.. ساويرس يوجه نصيحة لوزير التموين بشأن القمح في ظل الأزمة الأوكرانية

ناشد رجل الأعمال المصري، نجيب ساويرس، وزير التموين بشراء كميات من القمح وتخزينه في ظل توقعات باندلاع حرب بين روسيا وأوكرانيا.