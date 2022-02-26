بجنوب غرب أوكرانيا.. ماذا تكشف صور الأقمار الصناعية؟

نيويورك، الولايات المتحدة الأمريكية (CNN)-- تُظهر صور الأقمار الصناعية الجديدة التي تم التقاطها بعد ظهر الجمعة طوابير من حركة المرور بينما يحاول الناس مغادرة أوكرانيا وعبور الحدود إلى رومانيا.

Credit: Maxar Technologies

وتقول شركة Maxar Technologies إن طابورا بطول 6.5 كيلومترات (4.3 ميلا) من السيارات والشاحنات يمكن رؤيته في الصور التي تم التقاطها بالقرب من معبر Siret الحدودي في الجانب الجنوبي الغربي من أوكرانيا.

وذكرت شبكة CNN في وقت سابق أن بولندا تشهد زيادة كبيرة في عدد الأوكرانيين الذين يعبرون إلى البلاد مع فرار الناس من الغزو الروسي، وفقًا لما ذكره ستانيسلاف سارين، المتحدث باسم مكتب منسق الخدمات الخاصة.

وتأتي هذه الأنباء في الوقت الذي يستمر فيه القتال في العاصمة الأوكرانية، كييف، حيث شوهد وسمع دوي انفجارات في أجزاء بكييف، فجر السبت بالتوقيت المحلي بعد أيام من القتال العنيف والانفجارات في الضواحي الخارجية مع اقتراب القوات الروسية من المدينة.