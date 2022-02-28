من تداعيات الغزو الروسي على أوكرانيا حسب لقطات الأقمار الصناعية، وأضراره على الشرق الأوسط، ولحظة اكتشاف مراسل CNN في أوكرانيا يكتشف جلوسه بجانب قنبلة على الهواء، مرورًا على مهاجمة السيسي فيلم "الإرهاب والكباب"، وصولا إلى رسالة حمد بن جاسم لدول الخليج وتحذيره من سيناريو "أوروبا المصدومة"... إليكم إليكم ملخص يومي من CNN بالعربية بعناوين بعض أبرز القصص المتنوعة من الشرق الأوسط والعالم.

من التأهب إلى اليوم.. شاهد تداعيات الغزو الروسي من صور الأقمار الصناعية

أظهرت صور من الأقمار الصناعية، نشرتها شركة "ماكسار"، تداعيات الغزو الروسي لأوكرانيا على مدى أيام، ونستعرض لكم في هذا الفيديو أبرز هذه الصور، من ظهور مجموعات قتالية روسية قرب الحدود الأوكرانية قبل بدء الغزو، إلى تدمير أكبر طائرة في العالم إثر هجوم روسي على مطار قرب كييف.

الشرق الأوسط قد يكون أكبر المتضررين.. كيف يؤثر الغزو الروسي لأوكرانيا على رغيف الخبز؟

يرسل الغزو الروسي لأوكرانيا موجات صادمة عبر أوروبا وحتى الولايات المتحدة، لكن منطقة الشرق الأوسط قد تجد نفسها ضحية للصراع.

مراسل CNN في أوكرانيا يكتشف جلوسه بجانب قنبلة على الهواء.. شاهد رد فعله

بينما كان مراسل CNN، ماثيو تشانس يتحدث عن آثار معركة دارت على جسر خارج مدينة كييف، عاصمة أوكرانيا، اكتشف أنه كان جاثيًا فوق قنبلة وسط حطام رتل عسكري روسي، حيث لم ينتبه لوجودها، جاء ذلك خلال بث مباشر مع دخول الغزو الروسي للبلاد يومه الخامس.

السيسي يهاجم فيلم "الإرهاب والكباب" للفنان عادل إمام: "حوّل البلد لخصم حتى هدوها في 2011

انتقد الرئيس المصري، عبدالفتاح السيسي، فيلم "الإرهاب والكباب" أحد أيقونات السينما المصرية في حقبة التسعينات، وألقى باللائمة عليه في تحويل "البلد إلى خصم" حتى "هدوها في 2011"، في إشارة إلى انتفاضة المصريين الشعبية ضد حكم حسني مبارك.

حمد بن جاسم يوجه رسالة لدول الخليج ويحذر من سيناريو "أوروبا المصدومة"

وجه رئيس الوزراء القطري الأسبق، حمد بن جاسم، رسالة إلى دول مجلس التعاون الخليجي بضرورة "إعادة النظر" في أوضاعها بشتى المجالات مستشهدا بما تعيشه أوروبا في ظل الغزو الروسي لأوكرانيا