من وساطة إسرائيل لوقف حرب أوكرانيا، وأمريكا تدرس خيار حظر واردات النفط الروسي ونقل مقاتلات لأوكرانيا، وماذا سيحصل إذا فرضت فوق أوكرانيا منطقة حظر طيران؟، وصولا إلى صورة لم تُعرض من قبل للأميرة ديانا... إليكم ملخص يومي من CNN بالعربية بعناوين بعض أبرز القصص المتنوعة من الشرق الأوسط والعالم.

التقى رئيس الوزراء الإسرائيلي نفتالي بينيت مع الرئيس الروسي فلاديمير بوتين لمدة ثلاث ساعات بشأن إنهاء الحرب في أوكرانيا. وعُقد اجتماع غير علني بينهما بمباركة من الولايات المتحدة، بينما تطوق قوات روسية المدن الكبرى في أوكرانيا، التي تواجه أزمة إنسانية. يأتي هذا فيما يبدو أن بينيت ليس متفائلا بنتائج لقائه مع بوتين، محذرًا من "معاناة إنسانية كبيرة".

حددت السفيرة الأمريكية لدى الأمم المتحدة، ليندا توماس جرينفيلد، الأحد، ثلاثة مجالات يمكن للولايات المتحدة أن تتخذ فيها خطوات إضافية لتكثيف الضغط على روسيا مع احتدام حربها في أوكرانيا: فرض حظر على واردات النفط الروسية، وإعلان (اتهام روسيا بارتكاب) جرائم حرب، والمساعدة في تسهيل تسليم الطائرات المقاتلة البولندية إلى أوكرانيا.

تطرق جيمس كلابر، رئيس الاستخبارات القومية الأمريكية الأسبق، إلى التقارير التي تفيد بنية الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين إرسال 1000 عنصر مرتزق للقتال في أوكرانيا، موضحا ماذا يقول لنا ذلك عن وضع بوتين.

تدخل العمليات العسكرية التي أعلن عنها الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين في أوكرانيا أسبوعها الثاني، ومع استمرار دعوات الرئيس الأوكراني، فلودومير زيلينسكي لإقامة منطقة حظر طيران فوق البلاد، إلا أن حلف الناتو لم يستجب لهذه المطالب.

تُعرض صورة للأميرة ديانا للمرة الأولى أمام الجمهور، داخل معرض جديد افتُتح الجمعة في قصر كينسينغتون في العاصمة البريطانية، لندن.

