أتلانتا، الولايات المتحدة (CNN)-- حددت السفيرة الأمريكية لدى الأمم المتحدة، ليندا توماس جرينفيلد، الأحد، ثلاثة مجالات يمكن للولايات المتحدة أن تتخذ فيها خطوات إضافية لتكثيف الضغط على روسيا مع احتدام حربها في أوكرانيا: فرض حظر على واردات النفط الروسية، وإعلان (اتهام روسيا بارتكاب) جرائم حرب، والمساعدة في تسهيل تسليم الطائرات المقاتلة البولندية إلى أوكرانيا.

في إجابات منفصلة في مقابلة مع ABC News، ذكرت توماس غرينفيلد تلك المجالات حيث كانت الولايات المتحدة تراجع الخيارات وتنسق مع الحلفاء.

وقالت إن الرئيس جو بايدن "يجري مناقشات مع حلفاء الناتو" بشأن فرض حظر محتمل على واردات النفط الروسية. وقالت إن "الرئيس يعمل مع مستشاريه ومستشاريه الأمنيين ومستشاريه في مجال الطاقة على كيفية معالجة هذه القضايا".

وأضافت أن البيت الأبيض يدرك كيف يمكن أن يؤثر هذا الحظر على أسعار الغاز.

وقالت إن الولايات المتحدة "تجري مشاورات وثيقة مع الحكومة البولندية، وكذلك مع حلفائنا الآخرين في الناتو" بشأن فكرة تسهيل نقل الطائرات المقاتلة التي تعود إلى الحقبة السوفيتية من بولندا إلى أوكرانيا.

وقالت: "لم نعارض بأي شكل من الأشكال قيام الحكومة البولندية بتوفير هذه الطائرات لأوكرانيا، ونحن نعمل، كما أشرت، لنرى كيف يمكننا إعادة تعويضها لهم"، في إشارة إلى خطة يجري وضعها لإرسال مقاتلات F- 16s إلى بولندا.

وقالت إن الولايات المتحدة "تعمل مع شركائنا لجمع وتقديم معلومات" عن جرائم حرب محتملة.

وقالت "أي هجوم على المدنيين يعتبر جريمة حرب". في وقت سابق من هذا الأسبوع، امتنع بايدن عن وصف تصرفات روسيا في أوكرانيا بأنها جريمة حرب.