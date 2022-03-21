من إخلاء السعودية مسؤوليتها عن نقص إمدادات النفط بسبب هجمات الحوثيين.. ومباحثات السيسي ومحمد بن زايد في شرم الشيخ، وإعلان مصر تحريك سعر الجنيه أمام الدولار، وتحطم طائرة صينية على متنها 132 راكبًا، وصولا إلى ربح شركات النفط الكبرى مليارات الدولارات من ارتفاع الأسعار.. إليكم ملخص يومي من CNN بالعربية بعناوين بعض أبرز القصص المتنوعة من الشرق الأوسط والعالم.

أخلت السعودية مسؤوليتها عن أي نقص في إمدادات النفط للأسواق العالمية بسبب الاستهداف المستمر لمنشآتها النفطية من جانب الحوثيين في اليمن، حسبما صرح مصدر مسؤول في الخارجية الإثنين

استقبل الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، الاثنين، الشيخ محمد بن زايد، ولي عهد أبو ظبي، نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة، في منتجع شرم الشيخ، الاثنين.

خفضت الحكومة المصرية قيمة الجنيه المصري، الإثنين، وحركت سعر صرفه أمام الدولار الأمريكي، تزامنًا مع زيادة سعر الفائدة لامتصاص تخارج الاستثمار الأجنبي من البلاد والسيطرة على موجة التضخم العالية.

تحطمت طائرة ركاب تابعة لشركة طيران شرق الصين في جبال جنوب الصين، حيث كانت تقل على متنها 132 راكبًا، وفقا لإدارة الطيران المدني الصينية.

مع ارتفاع أسعار النفط الخام، تجني شركات النفط الأموال بأرباح هائلة مكتسبة مع عدم وجود استثمار إضافي عمليًا.