من ترحيب السعودية ببيان ميقاتي حول التزامه بإعادة علاقات لبنان مع دول الخليج لطبيعتها، وقمة ثلاثية لقادة مصر والإمارات وإسرائيل في شرم الشيخ، مرورًا بتكتيك غريب يتبعه الجيش الروسي في معارك أوكرانيا، وتحذير بايدن من استعداد بوتين لشن هجوم كيماوي، وصولا إلى عزم مصر وضع خطة تقشف وهيكلة الموازنة... إليكم ملخص يومي من CNN بالعربية بعناوين بعض أبرز القصص المتنوعة من الشرق الأوسط والعالم.

السعودية ترحب ببيان ميقاتي عن التزامه بإعادة علاقات لبنان مع دول الخليج لطبيعتها

رحبت وزارة الخارجية السعودية ببيان رئيس الوزراء اللبناني نجيب ميقاتي، الثلاثاء، قائلة إنه احتوى "نقاط إيجابية"، بعد شهور من القطيعة الدبلوماسية بين بيروت وعواصم خليجية.

قادة مصر والإمارات وإسرائيل يعقدون قمة ثلاثية في شرم الشيخ

عقد قادة مصر والإمارات وإسرائيل، الثلاثاء، قمة ثلاثية في منتجع شرم الشيخ، حيث دارت مباحثات حول أسعار الطاقة واستقرار الأسواق والأمن الغذائي.

تكتيك غريب.. شاهد كيف يخوض الجيش الروسي المعارك في أوكرانيا

أثارت التكتيكات التي يستخدمها الجيش الروسي في المعارك التي يخوضها داخل أوكرانيا الكثير من التساؤلات، حيث بدت القوات الروسية تخوض عدة معارك مستقلة ومنفصلة عن بعضها البعض، وهو أمر وصفه محللون بالغريب جدًا، وفي هذا الصدد نستضيف محلل CNN العسكري واللواء المتقاعد، جيمس سبايدر مارك للتحدث أكثر عن هذا الموضوع.

بايدن يحذر من استعداد بوتين لشن هجوم كيماوي: ليست مزحة

كرر الرئيس الأمريكي جو بايدن، الاثنين، تحذيراته من احتمال قيام روسيا بـ"عمليات زائفة"، بما في ذلك شن هجوم بأسلحة كيماوية في أوكرانيا.

مصر تعلن عزمها وضع خطة تقشف وهيكلة الموازنة لمواجهة سيناريوهات "أكثر تشاؤمًا"

أعلنت الحكومة المصرية، الثلاثاء، عزمها اتخاذ إجراءات تقشفية ضمن قرارها بإعادة هيكلة الموازنة العامة للدولة، في محاولة لاحتواء انعكاسات الأزمة الروسية – الأوكرانية على الاقتصاد المصري.