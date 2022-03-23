من توجيهات منع بث صلوات رمضان في السعودية، وسيناريوهات الحرب الروسية على أوكرانيا بعد شهر من اندلاعها، ومدينة أوكرانية تحولت إلى رماد جراء القصف، مرورًا وبصدارة الأردن والمغرب في سعر البنزين عربيًا، وصولا إلى إجابة الخبراء على احتمالية أن يصبح لقاح "كوفيد-19" حقنة سنوية... إليكم ملخص يومي من CNN بالعربية بعناوين بعض أبرز القصص المتنوعة من الشرق الأوسط والعالم.

أصدرت وزارة الشؤون الإسلامية في المملكة العربية السعودية، الأربعاء، تعليمات وتوجيهات خاصة بتهيئة المساجد قبل شهر رمضان، وفقا لما نقلته وكالة الأنباء الرسمية بالمملكة.

مع مرور شهر على بدء الحرب الروسية على أوكرانيا في 24 فبراير/شباط، يبدو أن تقدم القوات الروسية في ونحو بعض المدن الرئيسية الأوكرانية، بما في ذلك العاصمة كييف، قد تباطأ.

تعرضت مدينة ماريوبول الأوكرانية المحاصرة لقصف روسي مستمر تقريبًا من الصواريخ بعيدة المدى وقذائف المدفعية منذ أوائل شهر مارس/آذار الحالي. وكانت المدينة موطنًا لحوالي 450 ألف شخص. وقال فولوديمير زيلينسكي، الرئيس الأوكراني، إن المدينة الأوكرانية "تتحول إلى رماد" لكنها "ستبقى على قيد الحياة".

وصل متوسط سعر لتر البنزين حول العالم إلى 1.33 دولار، حسب موقع Global Petrol Prices ، لكن هناك تفاوت كبير في الأسعار بين بلدان العالم، فأعلى سعر وصل لـ2.88 في هونغ كونغ في 21 مارس/أذار.

لم تتّضح الصورة كثيرًا لدى خبراء الصحة العامة بشأن ما يحمله المستقبل للقاحات "كوفيد-19"، لكن بعضهم يقول إنّ الصورة ستكون أشبه بتلك الجرعات التي نحتاج إلى تلفيها سنويًا، على غرار جرعات الإنفلونزا التي يوصى بتلقيها كل خريف.