توب 5: بذخ يخت فاخر يزعم أنه لبوتين.. وقمة سياسية مرتقبة في إسرائيل

من انتشار صور تظهر داخلية يخت فاخر يُزعم أنه للرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، إلى استقبال الرئيس اللبناني ميشال عون وزير الخارجية الإيراني، حسين أمير عبداللهيان، الجمعة، وتأكيده على ضرورة استئناف المفاوضات بين طهران والرياض وما لذلك من أثر كبير على المنطقة.. إليكم ملخص يومي من CNN بالعربية بعناوين بعض أبرز القصص المتنوعة من الشرق الأوسط والعالم.

صور تظهر ما تبدو عليه داخلية يخت فاخر يُزعم أنه لبوتين.. شاهد البذخ

شرحت ماريا بيفشيك، رئيسة قسم التحقيق في مؤسسة أليكسي نافالني لمكافحة الفساد، في مقابلة مع شبكة CNN، سبب اعتقاد المنظمة أن يختًا فاخرًا في مرسى إيطالي يعود إلى فلاديمير بوتين.



بحضور سعودي.. لقاء يجمع الملك عبدالله ومحمد بن زايد والسيسي والكاظمي

استضافت مدينة العقبة الأردنية لقاء جمع العاهل الأردني، الملك عبدالله الثاني، وولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة الإماراتية، الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، والرئيس المصري، عبدالفتاح السيسي، ورئيس الوزراء العراقي، مصطفى الكاظمي، بحضور سعودي، وفق ما أعلنه الديوان الملكي الأردني الجمعة.



هجوم حوثي جديد على السعودية يستهدف المياه والكهرباء

شن الحوثيون هجوما جديدا على الأراضي السعودية ضرب محافظة ظهران الجنوب التابعة لمنطقة عسير استهدف خزانات الشركة الوطنية للمياه.



لأول مرة.. قمة سياسية تجمع 3 دول عربية بأمريكا في إسرائيل

أعلنت الخارجية الإسرائيلية، الجمعة، عن استضافة قمة خماسية تجمع أمريكا والإمارات والمغرب والبحرين وإسرائيل، لإجراء مباحثات سياسية مشتركة الأسبوع المقبل.



عون يتحدث عن المفاوضات السعودية-الإيرانية في استقبال عبداللهيان

استقبل الرئيس اللبناني ميشال عون وزير الخارجية الإيراني، حسين أمير عبداللهيان، الجمعة، وأكد في اللقاء على ضرورة استئناف للمفاوضات بين طهران والرياض وما لذلك من أثر كبير على المنطقة حسبما نقلت الرئاسة اللبنانية.