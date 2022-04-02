من تهديد روسيا بإنهاء التعاون في محطة الفضاء الدولية، إلى تهنئة الرئيس الأمريكي المسلمين داخل الولايات المتحدة الأمريكية وحول العالم بحلول شهر رمضان، وكذلك تعليق منظمة العفو الدولية على طلب المدعي العام بتركيا لتحويل قضية مقتل الإعلامي السعودي، جمال خاشقجي إلى المملكة.. إليكم ملخص يومي من CNN بالعربية بعناوين بعض أبرز القصص المتنوعة من الشرق الأوسط والعالم.

قال مدير وكالة الفضاء الروسية (روسكوزموس)، دميتري روجوزين، السبت، إن بلاده قد تنهي التعاون في محطة الفضاء الدولية (ISS) بسبب العقوبات الدولية المفروضة على موسكو.

هنأ الرئيس الأمريكي، جو بايدن، المسلمين داخل الولايات المتحدة الأمريكية وحول العالم بحلول شهر رمضان.

قال وزير الخارجية الأوكراني دميترو كوليبا لشبكة CNN يوم الجمعة إنه يعتقد أن إعادة تجميع القوات الروسية تحدث لأنهم "لا يستطيعون تحمل الضغط" لمواصلة الهجوم على أوكرانيا من ثلاث جبهات.

علقت منظمة العفو الدولية على طلب المدعي العام بتركيا تحويل قضية مقتل الإعلامي السعودي، جمال خاشقجي، بقنصلية بلاده في إسطنبول العام 2018 إلى المملكة.

رحبت جماعة الحوثي في اليمن بالمبادرة التي أعلن عنها المبعوث الأممي إلى اليمن والتي رحب بها تحالف "دعم الشرعية" الذي تقوده المملكة العربية السعودية.