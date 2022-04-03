توب 5: الأمير حمزة بن الحسين يتخلى عن لقبه.. وفظائع الروس بمنطقة كييف

من إعلان ولي عهد الأردن السابق حمزة بن الحسين تخليه عن لقب “الأمير“، وفظائع في المدن “المحررة” بنطاق العاصمة الأوكرانية كييف، ورد وزارة العدل بتركيا على طلب المدعي العام لنقل قضية خاشقجي للسعودية، وصولا إلى الحديث عن احتمالات رفع الفيدرالي الأمريكي أسعار الفائدة بنسبة أكبر بالأشهر القادمة... إليكم ملخص يومي من CNN بالعربية بعناوين بعض أبرز القصص المتنوعة من الشرق الأوسط والعالم.

أعلن ولي العهد الأردني السابق، الأمير حمزة بن الحسين، "التخلي عن لقب الأمير"، بعد نحو شهر من اعتذاره للملك عبدالله الثاني عن "خطئه" في "قضية الفتنة".

قال مستشار الرئيس الأوكراني، أوليكسي أريستوفيتش، الأحد، إن التقارير الواردة من بلدات في منطقة كييف تظهر "صورة ما بعد نهاية العالم" للحياة تحت الاحتلال الروسي.

ردت وزارة العدل التركية على الطلب الذي تقدم به المدعي العام التركي لنقل قضية مقتل الإعلامي السعودي، جمال خاشقجي، الذي قتل بقنصلية بلاده بإسطنبول العام 2018، إلى السعودية.

نجا رئيس الوزراء الباكستاني، عمران خان، الأحد، من محاولة للإطاحة به من منصبه بعد أن أوقف نائب رئيس البرلمان تصويتًا على سحب الثقة منه.

لا يزال سوق الوظائف في حالة جيدة، كما أن الرواتب تنمو بمعدل قوي - رغم أنها ليست بالسرعة الكافية لتعويض ارتفاع الأسعار في كل شيء تقريبًا. وهذا يعني أن الاحتياطي الفيدرالي على استعداد لرفع أسعار الفائدة في مايو بمقدار نصف نقطة.