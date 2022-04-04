توب 5: حقيقة "إفلاس لبنان".. وتصريح لهيلاري كلينتون يثير غضب السعوديين

من توضيح مصدر حكومي لبناني لـCNN حقيقة تصريحات "إفلاس لبنان ومصرفه المركزي" إلى انتقادات العديد من السعوديين لتصريح وزيرة الخارجية الأمريكية السابقة هيلاري كلينتون عن استخدام سياسة "العصا والجزرة مع السعودية، وتطورات الحرب الروسية على أوكرانيا... إليكم ملخص يومي من CNN بالعربية بعناوين بعض أبرز القصص المتنوعة من الشرق الأوسط والعالم.

مصدر حكومي يوضح لـCNN حقيقة تصريحات "إفلاس لبنان ومصرفه المركزي"

أكد مصدر حكومي لبناني أن تصريحات نائب رئيس الوزراء سعادة الشامي عن "إفلاس لبنان ومصرف لبنان" المركزي تأتي من وحي المفاوضات مع صندوق النقد الدولي التي يتولاها، وبالتالي فإن هذا التصريح "ليس إعلانًا رسميًا" عن إفلاس لبنان.

معاملة السعودية بـ"العصا والجزرة".. هيلاري كلينتون تثير غضبا واستذكارا لسعود الفيصل

انتقدت وزيرة الخارجية الأمريكية السابقة، هيلاري كلينتون، وقوف السعودية مع الرئيس الروسي فلاديمير بوتين في غزوه لأوكرانيا معتبرة أن هذا القرار "قصير المدى" وأشارت إلى أنه يجب اتباع أسلوب "العصا والجزرة" مع المملكة، ما أثار موجة من الجدل والغ

زيلينسكي يزور بوتشا: ما حدث هنا "إبادة جماعية"

قال الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي، أثناء زيارته لمدينة بوتشا، يوم الاثنين، إنه "من الصعب للغاية" بالنسبة لأوكرانيا التفاوض مع روسيا في أعقاب الفظائع التي ارتكبتها القوات الروسية في بوتشا.

إيلون ماسك يصبح أكبر مساهم في "تويتر" بعد أيام من الانتقادات.. وارتفاع سعر السهم بنسبة 20%

اشترى رجل الأعمال إيلون ماسك، أحد أثرى أثرياء العالم مؤسس شركتي "تسلا" و"سبيس إكس"، 9.2 ٪ من أسهم شركة "تويتر"، وفقًا لإفصاح يوم الاثنين، مما يجعله أكبر مساهم فردي في الشركة.

ماذا يجب أن تتناول على الإفطار والسحور؟ إليك دليل شامل لنظام غذائي صحي خلال شهر رمضان

بالتزامن مع حلول شهر رمضان، شاركت وزارة الصحة والسكان المصرية توصياتها بشأن النظام الغذائي الصحي الموصى باتباعه في رمضان، وذلك عبر حسابها الرسمي على "تويتر".