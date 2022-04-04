توب 5: حقيقة "إفلاس لبنان".. وتصريح لهيلاري كلينتون يثير غضب السعوديين

من توضيح مصدر حكومي لبناني لـCNN حقيقة تصريحات "إفلاس لبنان ومصرفه المركزي" إلى انتقادات العديد من السعوديين لتصريح وزيرة الخارجية الأمريكية السابقة هيلاري كلينتون عن استخدام سياسة "العصا والجزرة مع السعودية، وتطورات الحرب الروسية على أوكرانيا... إليكم ملخص يومي من CNN بالعربية بعناوين بعض أبرز القصص المتنوعة من الشرق الأوسط والعالم.
أكد مصدر حكومي لبناني أن تصريحات نائب رئيس الوزراء سعادة الشامي عن "إفلاس لبنان ومصرف لبنان" المركزي تأتي من وحي المفاوضات مع صندوق النقد الدولي التي يتولاها، وبالتالي فإن هذا التصريح "ليس إعلانًا رسميًا" عن إفلاس لبنان.
انتقدت وزيرة الخارجية الأمريكية السابقة، هيلاري كلينتون، وقوف السعودية مع الرئيس الروسي فلاديمير بوتين في غزوه لأوكرانيا معتبرة أن هذا القرار "قصير المدى" وأشارت إلى أنه يجب اتباع أسلوب "العصا والجزرة" مع المملكة، ما أثار موجة من الجدل والغ