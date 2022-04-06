توب 5: مليار يورو من أوروبا لروسيا يوميا.. و"زلة لسان" أوباما أمام بايدن

من تطورات الحرب الروسية على أوكرانيا، إلى "زلة لسان" أوباما أمام بايدن ووصفه بـ"نائب الرئيس"، والحكم على إسرائيلية في الإمارات بالإعدام في قضية مخدرات... إليكم ملخص يومي من CNN بالعربية بعناوين بعض أبرز القصص المتنوعة من الشرق الأوسط والعالم.

أعلن الممثل الأعلى للشؤون الخارجية بالاتحاد الأوروبي جوزيب بوريل، الأربعاء، أن الاتحاد الأوروبي دفع لروسيا "35 مليار يورو مقابل الطاقة" منذ بداية غزوها لأوكرانيا، في أواخر فبراير/ شباط الماضي.

أعلنت الولايات المتحدة، الأربعاء، عقوبات جديدة على أكبر المؤسسات المالية الروسية وعدد من الأفراد المرتبطين بالكرملين، بينهم ابنتا الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، حيث تتطلع إلى زيادة الضغط الاقتصادي على روسيا وبوتين

كشف مصدران مقربان من الرئيس الأمريكي الأسبق باراك أوباما أن وصفه للرئيس جو بايدن بـ"نائب الرئيس" لم تكن مزحة مخططة بل "زلة لسان".

حكمت محكمة في إمارة دبي بالإعدام على مواطنة إسرائيلية بسبب ضبط 500 غراما من مادة الكوكايين المخدرة في الشقة التي تسكن بها في الإمارات، وقد قررت السيدة التي قال الإعلام الإسرائيلي إن اسمها فداء كيوان وتبلغ من العمر 43 عاما، تقديم استئناف ضد

تراجعت معدلات الاستشفاء في أمريكا إلى مستوى قياسي جديد، وسجّلت غالبية الولايات انخفاضًا على مستوى إصابة المجتمعات المحلية، وبدءًا من 25 مارس/آذار، تخلّت الولايات الـ50 عن الكمامات الواقية.