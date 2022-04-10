توب 5: مقتل فلسطينيتين برصاص جيش إسرائيل.. ومصر تعلق على وفاة باحث

من دعوة البابا فرنسيس يدعو إلى وقف إطلاق النار في عيد الفصح بأوكرانيا إلى مقتل فلسطينيتين في حادثتين منفصلتين برصاص القوات الإسرائيلية وكذلك السلطات المصرية ترد على ما أثير حول وفاة غامضة لباحث اقتصادي.. إليكم ملخص يومي من CNN بالعربية بعناوين بعض أبرز القصص المتنوعة من الشرق الأوسط والعالم.

دعا البابا فرنسيس، يوم أحد الشعانين (أحد السعف)، لهدنة عيد الفصح، وقف إطلاق النار في أوكرانيا، قائلاً إن هذه الحرب تجلب لنا كل يوم صور مذابح للمدنيين العزل، كما قال إنه لن نربح شيئًا من خلال التمكن من رفع علم فوق كومة من الركام.

قتلت القوات الإسرائيلية امرأتين فلسطينيتين في حادثتين منفصلتين، الأحد، مع استمرار التوترات والعنف بين الإسرائيليين والفلسطينيين بعد أسابيع من الهجمات.

نفت السلطات المصرية، الأحد، صحة ما قالت إنها مزاعم باختفاء باحث اقتصادي قسريًا قبل الكشف عن وفاته.

أعلن البرلمان الإيراني الذي يسيطر عليه المحافظون، الأحد، شروطًا باعتبارها ضمانات لإحياء الاتفاق النووي المبرم في 2015 بشأن البرنامج النووي الإيراني بين طهران والقوى الغربية.

عيّن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين جنرالا جديدا لتوجيه الحرب في أوكرانيا في الوقت الذي يغير فيه الجيش خططه بعد الفشل في السيطرة على العاصمة، كييف، وفقا لمسؤول أمريكي ومسؤول أوروبي.