ماذا نعلم عن ألكسندر دفورنيكوف.. يد بوتين الضاربة الجديدة في أوكرانيا

هل يمكن فعلًا أن يُتهم فلاديمير بوتين على أنه مجرم حرب؟

من بداية رئاسته إلى اليوم.. كيف تغير فلاديمير بوتين على مدى أكثر من 20 عامًا؟

نيويورك، الولايات المتحدة الامريكية (CNN)-- عيّن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين جنرالا جديدا لتوجيه الحرب في أوكرانيا في الوقت الذي يغير فيه الجيش خططه بعد الفشل في السيطرة على العاصمة، كييف، وفقا لمسؤول أمريكي ومسؤول أوروبي.

وقال المسؤولون لشبكة CNN إن الجنرال ألكسندر دفورنيكوف، قائد المنطقة العسكرية الجنوبية في روسيا، قد تم تعيينه قائدًا لمسرح الحملة العسكرية الروسية في أوكرانيا.

دفورنيكوف البالغ من العمر 60 عامًا كان أول قائد للعمليات العسكرية الروسية في سوريا، بعد أن أرسل بوتين قوات هناك في سبتمبر 2015 لدعم حكومة الرئيس السوري بشار الأسد.، وخلال قيادة دفورنيكوف في سوريا من سبتمبر 2015 إلى يونيو 2016، دعمت الطائرات الروسية نظام الأسد وحلفائه حيث فرضوا حصارًا على شرق حلب الخاضع لسيطرة المعارضة، وقصفوا الأحياء المكتظة بالسكان وتسببوا في خسائر كبيرة في صفوف المدنيين قبل أن تسقط المدينة في أيدي القوات الحكومية السورية في ديسمبر / كانون الأول 2016.

ويقول محللون عسكريون ومسؤولون أمريكيون مطلعون على التقييمات الاستخباراتية بأن جنرالات روسيا لديهم هدف يتمثل في توفير بعض التقدم الملموس لبوتين على ساحة المعركة قبل يوم النصر في 9 مايو، حيث يتم احياء المناسبة تقليديًا باستعراض في الساحة الحمراء بموسكو.

وقد يكون تعيين قائد عام جديد للحرب الروسية في أوكرانيا محاولة لخلق استراتيجية أكثر تماسكًا. حيث ذكرت شبكة CNN سابقًا أن روسيا ليس لديها قائد على مستوى مسرح العمليات في أوكرانيا، مما يعني أن الوحدات من مناطق عسكرية روسية مختلفة تعمل دون تنسيق وفي بعض الأحيان تتعارض، وفقًا لمسؤولين دفاعيين أمريكيين.