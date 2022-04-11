توب 5: شهباز شريف رئيسًا لوزراء باكستان.. وميقاتي يعلن عن زيارة للسعودية

من تصويت البرلمان الباكستاني على اختيار شهباز شريف رئيسا لوزراء باكستان بعد الإطاحة بعمران خان، إلى تأهل ماكرون ولوبان لجولة الحسم في انتخابات الرئاسة الفرنسية، ولقاء رئيس الوزراء اللبناني نجيب ميقاتي مع السفير السعودي وإعلانه عن زيارة قريبا للمملكة... إليكم ملخص يومي من CNN بالعربية بعناوين بعض أبرز القصص المتنوعة من الشرق الأوسط والعالم.

يتمتع بعلاقات ودية مع الجيش.. من هو شبهاز شريف رئيس وزراء باكستان الجديد؟

صوّت نواب البرلمان الباكستاني، الاثنين على اختيار زعيم المعارضة شهباز شريف رئيسا جديدا للوزراء، بعد الإطاحة بعمران خان في تصويت بحجب الثقة بسبب مزاعم بسوء الحكم.

ميقاتي يلتقي سفير السعودية بعد عودته للبنان ويكشف موعد زيارته للمملكة: العلاقات تمر بمطبات

التقى رئيس الوزراء اللبناني نجيب ميقاتي، الاثنين، سفير المملكة العربية السعودية وليد البخاري، الذي أعلنت السعودية عودته إلى لبنان، الخميس الماضي، بعد شهور من توتر العلاقات، وأكد ميقاتي أنه سيزور المملكة قريبا.

الداخلية الفرنسية تعلن نتائج الجولة الأولى للانتخابات الرئاسية.. والحسم 24 أبريل

أعلنت وزارة الداخلية الفرنسية، الاثنين، نتائج الجولة الأولى من الانتخابات الرئاسية التي تصدرها الرئيس إيمانويل ماكرون والمرشحة اليمينية مارين لوبان.

هل تدفع جرائم الحرب في أوكرانيا أمريكا والناتو إلى التدخل عسكريًا؟

خلال مقابلة مع شبكة CNN أجاب الجنرال المتقاعد، مارك هيرتلينغ، القائد السابق للجيش الأمريكي في أوروبا والجيش السابع، على سؤال حول إمكانية تدخل الولايات المتحدة وحلف شمال الأطلسي (الناتو) في الحرب الدائرة في أوكرانيا بسبب جرائم الحرب التي ترتكبها القوات الروسية بحق المدنيين في هذا البلد.

داخل "دستركت 2020" في دبي.. هذا هو مستقبل موقع إكسبو بعد انتهاء المعرض

أعطى معرض إكسبو 2020 دبي للعالم لمحة عما سيبدو عليه المستقبل. لكن، بعد انتهاء المعرض، ماذا سيحدث للموقع الضخم الذي تم بناؤه؟ وضعت دولة الإمارات خططاً لتحويل موقع إكسبو إلى منطقة "دستركت 2020"، التي سيعيش فيها ما يصل إلى 145 ألف شخص. نسبة أكثر من 85٪ من جميع المباني في المعرض، والبنية التحتية ستبقى بالمعرض. ويعتقد منظمو إكسبو أن "دستركت 2020" يمكن أن تكون ساحة اختبار، ليس فقط لدولة الإمارات، ولكن لجميع الدول الـ 192 التي لديها معارض هنا.