من انتقاد نجل الرئيس المصري السابق، علاء مبارك، للإعلامي المصري إبراهيم عيسى، الجمعة، بسبب حديثه مطلع الشهر الجاري عن أن صلاة التراويح "ليست سنة"، مطالبا إياه بالكف عن "الاستفزاز"، إلى تحدث اللاعب المصري بنادي ليفربول، محمد صلاح، علانية مرة أخرى حول تجديد عقده مع ناديه الحالي، وكذلك إثارة الرئيس الأمريكي الأسبق، باراك أوباما، يثير تفاعلا بتصريحات عن أثر المعلومات المضللة.. إليكم ملخص يومي من CNN بالعربية بعناوين بعض أبرز القصص المتنوعة من الشرق الأوسط والعالم.
انشغل متابعو "كسر عضم" بمسلسلٍ موازٍ لا تقل أحداثه سخونة عنه، حيث استمر التراشق على مواقع التواصل الاجتماعي وفي وسائل الإعلام طيلة الأسبوع الماضي بين صناع المسلسل، والكاتب السوري فؤاد حميرة الذي ادعى وجود تشابه بين السيناريو الذي كتبه على معين الصالح، ومسلسل كان قد قدمه فؤاد للشركة المنتجة بعنوان "حياة مالحة".