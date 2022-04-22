من انتقاد نجل الرئيس المصري السابق، علاء مبارك، للإعلامي المصري إبراهيم عيسى، الجمعة، بسبب حديثه مطلع الشهر الجاري عن أن صلاة التراويح "ليست سنة"، مطالبا إياه بالكف عن "الاستفزاز"، إلى تحدث اللاعب المصري بنادي ليفربول، محمد صلاح، علانية مرة أخرى حول تجديد عقده مع ناديه الحالي، وكذلك إثارة الرئيس الأمريكي الأسبق، باراك أوباما، يثير تفاعلا بتصريحات عن أثر المعلومات المضللة.. إليكم ملخص يومي من CNN بالعربية بعناوين بعض أبرز القصص المتنوعة من الشرق الأوسط والعالم.

بعد حديثه عن "صلاة التراويح".. علاء مبارك لإبراهيم عيسى: كفاية استفزاز

وجه نجل الرئيس المصري السابق، علاء مبارك، انتقادا للإعلامي المصري إبراهيم عيسى، الجمعة، بسبب حديثه مطلع الشهر الجاري عن أن صلاة التراويح "ليست سنة"، مطالبا إياه بالكف عن "الاستفزاز".



سفير السعودية في اليمن يكشف أسباب الاشتباكات بين قوات الحكومة اليمنية والمجلس الانتقالي الجنوبي عام 2019

كشف السفير السعودي لدى اليمن، محمد آل جابر، عن تفاصيل الاشتباكات التي وقعت بين القوات الحكومية اليمنية والمجلس الانتقالي الجنوبي عام 2019، ودور السعودية والإمارات في تهدئة الأجواء.



أوباما يثير تفاعلا بتصريحات عن أثر المعلومات المضللة ومغردون يعلقون

تداول نشطاء على مواقع التواصل الاجتماعي، مقطع فيديو للرئيس الأمريكي الأسبق، باراك أوباما، وتصريح أدلى به حول لقاح فيروس كورونا الجديد "كوفيد-19" الأمر الذي أثار تفاعلا.

محمد صلاح يتحدث مجددا عن مصيره مع ليفربول وأزمة تجديد العقد ويكشف شعوره بالاقتراب من الـ30 عاما

تحدث اللاعب المصري لنادي ليفربول، محمد صلاح، علانية مرة أخرى حول تجديد عقده مع ناديه الحالي مشيرا إلى أنه لا يعلم ما سيجري لكنه ليس قلقا من الدخول في السنة الأخيرة من مدة العقد دون التوصل لاتفاق.



"فاتن أمل حربي" و"كسر عضم".. تراشق إعلامي وبلاغات قضائية.. الأبرز في الأسبوع الثالث من دراما رمضان 2022

انشغل متابعو "كسر عضم" بمسلسلٍ موازٍ لا تقل أحداثه سخونة عنه، حيث استمر التراشق على مواقع التواصل الاجتماعي وفي وسائل الإعلام طيلة الأسبوع الماضي بين صناع المسلسل، والكاتب السوري فؤاد حميرة الذي ادعى وجود تشابه بين السيناريو الذي كتبه على معين الصالح، ومسلسل كان قد قدمه فؤاد للشركة المنتجة بعنوان "حياة مالحة".