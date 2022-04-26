توب 5: موسكو تهدد اليابان.. وفريق CNN يعلق تحت القصف الروسي على أوكرانيا

من تهديد روسيا لليابان باتخاذ "إجراءات انتقامية" بسبب مناورات بحرية مع أمريكا، إلى لحظات مرعبة عاشها فريق CNN مع طاقم مسعفين أوكرانيين تحت القصف الروسي، وأبرز الأسئلة التي طرحها موظفو تويتر بعد استحواذ إيلون ماسك على الشركة... إليكم ملخص يومي من CNN بالعربية بعناوين بعض أبرز القصص المتنوعة من الشرق الأوسط والعالم.

أثناء ملاحقتهم للمسعفين في مدينة خاركيف بأوكرانيا، اضطرت كلاريسا وارد مراسلة CNN وفريقها إلى الهروب بحثًا عن الأمان بعد تعرضهم لقصف روسي.

وجهت روسيا، الثلاثاء، تحذيرا إلى اليابان من أنها ستضطر إلى "اتخاذ إجراءات انتقامية" إذا تم توسيع المناورات البحرية الأمريكية اليابانية على الحدود الشرقية لروسيا.

بعد استحواد رجل الأعمال، مالك شركة تسلا، إيلون ماسك، بشكل رسمي على تويتر، برز لدى موظفي الشركة عدة أسئلة، نستعرضها في هذا المقال

قريبًا، ستشهد المملكة العربية السعودية افتتاح مشروع حدائق الملك عبدالله العالمية الذي سيمثل نقلة كبيرة جدًّا في مفهوم السياحة والترفيه في البلاد.

كشف مسؤولون صحّيون في المملكة المتحدة تفاصيل جديدة توصّلوا إليها خلال بحثهم المستمر عن سلسلة غير اعتيادية من حالات التهاب الكبد لدى الأطفال، ويرجحون سبب ذلك إلى وجود رابط محتمل مع عائلة الفيروس الغدي.