من العاصفة الترابية التي ضربت العراق، وزيارة رئيسة مجلس النواب الأمريكي إلى كييف، وعمليات الإجلاء الجارية للمدنيين المحاصر في مصنع "آزوفستال" بمدينة ماريوبول، مرورًا بتحقيق قناة السويس أعلى إيرادات شهرية في تاريخها، وصولا إلى التفاعل مع ما نقله مرزوق الغانم على لسان الملك سلمان... إليكم ملخص يومي من CNN بالعربية بعناوين بعض أبرز القصص المتنوعة من الشرق الأوسط والعالم.

ضربت عاصفة ترابية محافظات عراقية، إضافة إلى العاصمة بغداد، الأحد، فيما أصيب العشرات بحالة من الاختناق جراء العاصفة.

استقبل الرئيس الأوكراني ، فولوديمير زيلينسكي الأحد رئيسة مجلس النواب الأمريكي ، نانسي بيلوسي في العاصمة كييف.

قالت اللجنة الدولية للصليب الأحمر، في بيان، إن اللجنة تعمل مع الأمم المتحدة في عملية جارية لنقل الأشخاص في ماريوبول ومصنع آزوفستال للحديد المحاصر.

أعلنت هيئة قناة السويس تسجيل "أرقام قياسية جديدة وغير مسبوقة" خلال شهر أبريل/ نيسان، موضحة أنها حققت "أعلى إيراد شهري في تاريخ القناة بلغ 629 مليون دولار"، مع عبور أكبر حمولة شهرية.

تداول نشطاء على مواقع التواصل الاجتماعي، مقاطع فيديو وصور من لقاء العاهل السعودي، الملك سلمان بن عبدالعزيز مع رئيس مجلس الأمة الكويتي، مرزوق الغانم في مكة.