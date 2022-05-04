من استمرار الحرب الكلامية واتهام الخارجية الروسية لإسرائيل بدعم "مرتزقة" في أوكرانيا، وأزدحام خانق في السعودية وتكدس مسافرين في مطار الملك عبدالعزيز الدولي يثير ردود فعل سلبية ومطالبات بالمحاسبة، ومحمد صلاح يثير تفاعلا بعد الكشف عن هوية الفريق الذي يريد مواجهته في نهائي الأبطال، وكيف رد الكرملين على سؤال CNN عن احتمال إعلان بوتين التعبئة والحرب على أوكرانيا بـ9 مايو؟ إلى أوكرانية تصف اللحظات المميتة لتدمير صاروخ روسي منزلها حيث قُتل شقيقها أمام عينيها

اتهمت المتحدثة باسم الخارجية الروسية، ماريا زاخاروفا، الأربعاء، إسرائيل بدعم مرتزقة يحاربون إلى جانب "كتيبة أزوف" في أوكرانيا.

أدى تأخر 10 رحلات في مطار الملك عبدالعزيز الدولي في مدينة جدة السعودية إلى حالة من تكدس عدد كبير من المسافرين عند الصالة الشمالية للمطار، حسبما ذكرت قناة الإخبارية الرسمية السعودية الأربعاء.

أثار اللاعب المصري محمد صلاح تفاعلا واسعا، الثلاثاء، بتصريحه بعد الفوز على فياريال في نصف نهائي دوري أبطال أوروبا والتعبير عن رغبته باللعب أمام ريال مدريد في النهائي.

أدلى مسؤولون ومحللون غربيون بتصريحات توقعوا فيها إعلان الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، التعبئة العامة في البلاد والحرب على أوكرانيا في الـ9 من مايو/ أيار المقبل.