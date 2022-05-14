من انتخاب الشيخ محمد بن زايد رئيسًا لدولة الإمارات، وتقرير استقصائي لـCNN يكشف بهوية الجنرال الروسي المشرف على جرائم الحرب في أوكرانيا، وروسيا تقطع الكهرباء عن فنلندا، وصولا إلى شراء "اتصالات" الإماراتية 9.8% من أسهم فودافون... إليكم ملخص يومي من CNN بالعربية بعناوين بعض أبرز القصص المتنوعة من الشرق الأوسط والعالم.

أعلن المجلس الأعلى للاتحاد بالإمارات، السبت، انتخاب الشيخ محمد بن زايد، ولي عهد أبوظبي، رئيسا لدولة الإمارات وفقا لما نشرته وكالة الأنباء الإماراتية الرسمية، خلفا لأخيه الشيخ خليفة بن زايد الذي وافته المنية، الجمعة.

اتهمت الولايات المتحدة والمجتمع الدولي روسيا بارتكاب جرائم حرب في أوكرانيا حيث دمرت المدفعية الروسية مدنًا وأرواحًا في أوكرانيا. لكن كان من الصعب ربط جنرالات محددين بجرائم محددة، المفتاح الفعلي الذي يسمح بمحاكمة المسؤولين عن جرائم الحرب. في خاركيف، شاهدت CNN تداعيات الهجمات التي استهدفت المدنيين باستخدام الذخائر العنقودية العشوائية - وهي جريمة حرب. في تحقيق استمر شهرين، يمكن لـ CNN الآن الكشف عن القائد المسؤول عن هذه الهجمات. تقرير مراسلة CNN نعمة الباقر.

تعتزم روسيا تعليق صادرات الطاقة إلى فنلندا اعتبارًا من يوم السبت بسبب مشاكل في تلقي المدفوعات، حسب بيان مشغل نظام النقل الفنلندي (فينغريد).

علنت شركة اتصالات الإماراتية (e&)، استحواذها على قرابة 2.766 مليون سهم في مجموعة فودافون، التي تمثل 9.8% من رأس مال الشركة (باستثناء أسهم الخزينة) بتكلفة شراء تقارب 4.4 مليار دولار أمريكي، لتصبح أكبر صفقة بقطاع الاتصالات، وأولى مفاجآت 2022.

قد يبدو خسوف القمر شائعًا، ولكن هناك أشكال مختلفة تقدم وجهات نظر متنوعة. يحدث خسوف القمر عندما يمر القمر عبر ظل الأرض. يحدث هذا فقط أثناء اكتمال القمر. إليك ما تحتاج إلى معرفته في المرة القادمة التي تلتقط فيها القمر في الظل.