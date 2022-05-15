من قرار فنلندا والسويد تقديم طلب الانضمام إلى حلف الناتو، وانتخابات لبنان، وكاميرا CNN في جولة في ملاجىء فنلندا الأكثر أمانًا في وقت الحرب، مرورًا بلفتة محمد صلاح الإنسانية، وصولا إلى ليلة الخسوف الكلي للقمر... إليكم ملخص يومي من CNN بالعربية بعناوين بعض أبرز القصص المتنوعة من الشرق الأوسط والعالم.

قرر الحزب الاشتراكي الديمقراطي الحاكم في السويد أن تعمل البلاد على تقديم طلب سويدي للانضمام إلى حلف الناتو، وفقًا لبيان على موقع الحزب على الإنترنت.

افتتحت الاقتراع في الساعة 7 صباحًا بالتوقيت المحلي يوم الأحد في لبنان حيث يصوت المواطنون لانتخاب برلمان جديد للمرة الأولى منذ انتفاضة 2019 والأزمة الاقتصادية وانفجار ميناء بيروت. يتحدث بن ويدمان من CNN إلى الناخبين في تقرير يعاين فيه الانتخابات.

يقوم نيك روبرتسون من CNN بالقيام بجولة في مخبأ تحت الأرض بعمق 20 مترًا (60 قدمًا) في هلسنكي عاصمة فنلندا، في مرآب للسيارات. حيث يمكن لمخابئ العاصمة الفنلندية أن تأوي أكثر من 900 ألف شخص في آن واحد. وتحوي هذه الملاجئ كل ما يحتاجه البشر من صالات رياضية وأحواض سباحة ومقاه ومرآب للسيارات وملاعب مخصصة للعب الأطفال والتي تعد الأكثر أمانًا في العالم.

نشرت دار الإفتاء المصرية، فجر الأحد، صورة للاعب المصري ونجم نادي ليفربول الإنجليزي، محمد صلاح في لقطة "إنسانية".

يشهد العالم الليلة (الأحد إلى الاثنين) 16 مايو/ أيار، خسوفا كليا للقمر، وفقا لبيان صادر عن مركز الفلك الدولي.