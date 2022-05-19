من إصدار العاهل الأردني أمرا ملكيا بتقييد اتصالات وإقامة وتحركات أخيه، إلى أول تغريدة من الملكة نور بعد قرار الملك عبدالله ضد ابنها الأمير حمزة، ومنها إلى تحول في علاقة السعودية وأمريكا بلقاء متوقع بين بايدن ومحمد بن سلمان… إليكم ملخص يومي من CNN بالعربية بعناوين بعض أبرز القصص المتنوعة من الشرق الأوسط والعالم.

أصدر العاهل الأردني الملك عبدالله الثاني، الخميس، أمرا ملكيا بتقييد اتصالات وإقامة وتحركات أخيه الأمير حمزة بن الحسين، ولي العهد السابق، "بعد استنفاد محاولات التعامل معه" منذ قضية "الفتنة"، واصفا إياه بـ"الأمير الهدام"،

نشرت الملكة نور، أرملة العاهل الأردني الراحل الملك الحسين بن طلال، تغريدة عبر حسابها على تويتر، بعد دقائق من صدور أمر الملك عبدالله بن الحسين بتقييد اتصالات وإقامة وتحركات أخيه وابنها الأمير حمزة بن الحسين، ولي العهد السابق.

من المرجح أن يلتقي الرئيس الأمريكي، جو بايدن، بولي العهد السعودي، محمد بن سلمان، للمرة الأولى خلال الشهر المقبل على أقرب تقدير، حسبما ذكرت مصادر عدة لـCNN.

قال الرئيس التركي، رجب طيب أردوغان، الخميس، إن بلاده "ستقول لا لدخول السويد وفنلندا إلى الناتو" مجددا التأكيد على موقف أنقرة الرافض لهذه الخطوة نظرا لان ستوكهولم وهلسنكي تحتضنان مجموعات كردية تصفها تركيا بـ"المنظمات الإرهابية"

يلتقي نادي الهلال مع نظيره الفيحاء في نهائي كأس خادم الحرمين الشريفين (كأس الملك) بنسخته الـ 46، مساء اليوم الخميس وعلى أرضية ملعب مدينة الملك عبد الله الرياضية، ويبحث الهلال عن لقبه العاشر، بينما يطمح الفيحاء لتحقيق لقبه الأول