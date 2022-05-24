من زيارة وفد من الكونغرس إلى السعودية ولقائه ولي العهد، وأول فيديو لاستخدام أوكرانيا سلاح أجنبي ضد روسيا، مرورًا بما قاله مدراء البنوك المركزية في دافوس عن العملات المشفرة، وإعلان الإمارات أول إصابة بـ"جدري القرود"، وصولا إلى أبرز تصريحات ناصر الخليفي لـCNN... إليكم ملخص يومي من CNN بالعربية بعناوين بعض أبرز القصص المتنوعة من الشرق الأوسط والعالم.
في مقطع فيديو جديد نشرته القوات الأوكرانية، يتم استخدام طائرات بدون طيار متطورة أجنبية الصنع لمحاربة القوات الروسية. وتعرض مقاطع الفيديو المشاهد من طائرة "كاميكازي" قبل لحظات من قصفها لدبابة روسية، حيث يعتبر هذا أول استخدام مؤكد لطائرة كاميكازي.
تحدثت أماندا ديفيز مع رئيس باريس سان جيرمان ناصر الخليفي الذي قال إن النادي سيعلن عن التغييرات بحلول نهاية الأسبوع. كانت الشائعات تدور حول أنهم سيعينون مدرباً جديداً في مكان المدرب الحالي ماوريسيو بوكيتينو والمدير الرياضي ليوناردو.