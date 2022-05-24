من زيارة وفد من الكونغرس إلى السعودية ولقائه ولي العهد، وأول فيديو لاستخدام أوكرانيا سلاح أجنبي ضد روسيا، مرورًا بما قاله مدراء البنوك المركزية في دافوس عن العملات المشفرة، وإعلان الإمارات أول إصابة بـ"جدري القرود"، وصولا إلى أبرز تصريحات ناصر الخليفي لـCNN... إليكم ملخص يومي من CNN بالعربية بعناوين بعض أبرز القصص المتنوعة من الشرق الأوسط والعالم.

قبل لقائه المحتمل مع بايدن.. ولي عهد السعودية يستقبل وفدًا من أعضاء الكونغرس

استقبل ولي العهد السعودي، الأمير محمد بن سلمان، الثلاثاء، وفدًا من أعضاء الكونغرس الأمريكي، يضم نوابًا عن الحزب الجمهوري.



أوكرانيا تنشر أول فيديو معروف لاستخدام سلاح أجنبي ضد روسيا.. ما هو؟

في مقطع فيديو جديد نشرته القوات الأوكرانية، يتم استخدام طائرات بدون طيار متطورة أجنبية الصنع لمحاربة القوات الروسية. وتعرض مقاطع الفيديو المشاهد من طائرة "كاميكازي" قبل لحظات من قصفها لدبابة روسية، حيث يعتبر هذا أول استخدام مؤكد لطائرة كاميكازي.



دافوس.. إليكم ما قاله مدراء البنوك المركزية عن العملات المشفرة وتقلباتها

العملات الرقمية المستقرة لم تعد كذلك. العملات المشفرة لا تتصرف كالعملات المعروفة. فهل تحصل النقود الرقمية على فرصة الفوز باعتبارها عملة أساسية للتعامل؟



الإمارات تعلن رصد أول حالة إصابة بـ"جدري القرود"

أعلنت وزارة الصحة الإماراتية، الثلاثاء، عن رصد أول حالة لجدري القرود في الدولة وفق السياسة المتبعة لدى الجهات الصحية بالدولة للرصد والتقصي المبكر لجدري القرود.



ناصر الخليفي لـCNN: الكثير من التغييرات ستحدث بنهاية الأسبوع.. وأنا المسؤول الأول عنها

تحدثت أماندا ديفيز مع رئيس باريس سان جيرمان ناصر الخليفي الذي قال إن النادي سيعلن عن التغييرات بحلول نهاية الأسبوع. كانت الشائعات تدور حول أنهم سيعينون مدرباً جديداً في مكان المدرب الحالي ماوريسيو بوكيتينو والمدير الرياضي ليوناردو.