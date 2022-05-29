من التحول الكبير في سياسة أمريكا مع "ترتيب" لقاء جو بايدن ومحمد بن سلمان، وسفينة روسية تصل إلى سوريا حاملة المزيد من الحبوب التي يُزعم سرقتها من أوكرانيا، وآلاف الإسرائيليين يشاركون في "مسيرة الأعلام" وسط توترات مع فلسطينيين بالقدس، ومحكمة مصرية تحكم بالمشدد 15 عامًا للمرشح الرئاسي السابق عبدالمنعم أبو الفتوح، وصولا إلى الشراكة الصناعية بين مصر والإمارات والأردن... إليكم ملخص يومي من CNN بالعربية بعناوين بعض أبرز القصص المتنوعة من الشرق الأوسط والعالم.

أثارت تصريحات مسؤولين أمريكيين لـCNN حول ترتيب لقاء محتمل بين الرئيس الأمريكي، جو بايدن، وولي العهد السعودي، الأمير محمد بن سلمان، تفاعلا أبرز التحول الكبير لسياسة الإدارة الأمريكية تجاه المملكة التي وصفها بايدن في تصريحات سابقة بأنها "منبوذة" على حد تعبيره.

تُظهر صور الأقمار الصناعية الجديدة أن سفينة شحن روسية مليئة بالحبوب يُزعم أنها سُرقت من المزارع الأوكرانية قد وصلت إلى ميناء اللاذقية السوري - وهي رحلتها الثانية في غضون أربعة أسابيع.

شارك آلاف الإسرائيليين من جماعات يمنية في "مسيرة الأعلام" في الجزء القديم من القدس الشرقية، وسط مصادمات بين فلسطينين وإسرائيليين في شوارع المدينة.

أصدرت محكمة مصرية حكمًا بالسجن المؤبد لـ15 متهمًا، ومعاقبة آخرين بينهم القائم بأعمال مرشد الإخوان محمود عزت، والمرشح الرئاسي السابق عبدالمنعم أبوالفتوح مؤسس حزب "مصر القوية" بالسجن المشدد 15 عامًا، في اتهامهم بـ"نشر أخبار كاذبة".

أعلنت الإمارات ومصر والأردن عن شراكة صناعية تكاملية، لـ"تحقيق تنمية اقتصادية مستدامة" في الدول الثلاث.