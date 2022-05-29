محملة بالحبوب المسروقة من أوكرانيا.. شاهد رحلة السفينة الروسية ومدى تأثيرها على الأمن الغذائي في العالم

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(CNN)-- تُظهر صور الأقمار الصناعية الجديدة أن سفينة شحن روسية مليئة بالحبوب يُزعم أنها سُرقت من المزارع الأوكرانية قد وصلت إلى ميناء اللاذقية السوري - وهي رحلتها الثانية في غضون أربعة أسابيع.

تظهر الصور الجديدة - التي قدمتها شركة Maxar Technologies - ناقلة البضائع السائبة ماتروس بوزينيتش في اللاذقية في 27 مايو/ أيار.

وهي واحدة من ثلاث سفن كانت تحمل الحبوب في ميناء سيفاستوبول في القرم منذ الغزو الروسي لأوكرانيا. شُوهدت آخر مرة في سيفاستوبول في 19 مايو/ أيار، وتم تعقبها بعد ذلك عبر مضيق البوسفور وجنوبًا على طول الساحل التركي. تشير التقديرات إلى أن السفينة يمكن أن تحمل حوالي 30 ألف طن من الحبوب.

قامت السفينة الشقيقة ماتروس بوزينيتش أيضًا بتحميل الحبوب في سيفاستوبول في الأسبوعين الماضيين.

في وقت سابق، أفادت CNN أن قوافل من الشاحنات شوهدت تحمل الحبوب من المزارع والصوامع في جنوب أوكرانيا إلى شبه جزيرة القرم. قدّرت السلطات الأوكرانية في وقت سابق من هذا الشهر أن القوات الروسية في المناطق المحتلة صادرت أكثر من 400 ألف طن من الحبوب.

تهدد سرقات الحبوب محصول هذا العام في أوكرانيا - التي تعد واحدة من أهم البلدان المنتجة للحبوب في العالم.

بالنسبة لروسيا، تعتبر الحبوب سلعة جذابة. يبلغ سعر الطن من القمح حوالي 400 دولار في الأسواق العالمية، وقد ارتفع بشكل حاد هذا العام.

تظهر صور الأقمار الصناعية على ما يبدو سفن روسية محملة بحبوب أوكرانية في شبه جزيرة القرم.