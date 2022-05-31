توب 5: زيارة مرتقبة لولي عهد السعودية لتركيا.. ولافروف في جولة خليجية

من زيارة مرتقبة لولي عهد السعودية إلى تركيا خلال الفترة المقبلة، وجولة وزير خارجية روسيا إلى دول خليجية بعد حظر أوروبا واردات النفط الروسي، وتفاصيل ما دار بين بينيت ومحمد بن زايد في "قمة شرم الشيخ"، وتدافع أوروبا على الغاز قد يتسبب بنقص متوقع في إمدادات الطاقة، وصولا إلى الجدل بعد خسارة الأهلي المصري من الوداد نهائي دوري أبطال إفريقيا... إليكم ملخص يومي من CNN بالعربية بعناوين بعض أبرز القصص المتنوعة من الشرق الأوسط والعالم.

قال وزير الخارجية التركي، تشاووش أوغلو، إن ولي العهد السعودي يعتزم إجراء زيارة إلى أنقرة خلال الفترة المقبلة.

قال وزير الخارجية الروسي، سيرغي لافروف، الثلاثاء، إن البحرية الروسية ستضمن مرور سفن الحبوب إلى البحر الأبيض المتوسط ​​إذا أزالت أوكرانيا الألغام من مياهها الساحلية.

تحدث رئيس الوزراء الإسرائيلي، نفتالي بينيت، عما اتفق عليه مع رئيس الإمارات، الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، في قمة شرم الشيخ، حول إنجاز ما يستغرق 5 سنوات في غضون أسابيع، وذلك بعد توقيع الدولتين على اتفاقية تجارة حرة الثلاثاء، لتكون الإمارات أول دولة عربية توقع اتفاقية اقتصادية من هذا التوع مع إسرائيل.

يدفع تدافع أوروبا لإيجاد بدائل للغاز الطبيعي الروسي العالم إلى حافة نقص الطاقة في فصل الشتاء، مع احتمال ظهور أسوأ الآثار على الاقتصادات الأكثر فقرا في آسيا.

أدّت خسارة النادي الأهلي المصري من نادي الوداد المغربي في نهائي دوري أبطال أفريقيا 2022 أمس الإثنين إلى ردّود فعل مختلفة في الشارع الرياضي المصري.