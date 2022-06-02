توب 5.. "أوبك بلس" يرفع إنتاج النفط.. وصلاح يكسر صمته بعد خسارة الأبطال

من قرار تحالف "أوبك +" زيادة الإنتاج في الشهرين المقبلين وحدث البيت الأبيض عن دور السعودية الى تفاصيل اتفاقية التجارة الحرة بين الإمارات وإسرائيل وصولًا الى كسر محمد صلاح صمته لأول مرة بعد خسارة نهائي دوري أبطال أوروبا... إليكم ملخص يومي من CNN بالعربية بعناوين بعض أبرز القصص المتنوعة من الشرق الأوسط والعالم.
شهدت أسعار النفط حول العالم ارتفاعا ملحوظا بعد إعلان تحالف "أوبك +" زيادة الإنتاج بمقدار 648 ألف برميل يوميا، في خطوة وصفها رئيس شركة الاستشارات (Rapidan Energy) بـ"الرمزية" من جانب السعودية أكثر منها مؤثرة بالفعل في السوق
في وقت من الأوقات بالإمارات العربية المتحدة، كان من الممكن أن يؤدي قميص مرسوم عليه نجمة داوود في الأسواق المحلية إلى تحقيقات من قبل المسؤولين المكلفين بمراقبة مقاطعة إسرائيل، لكن الكثير قد تغير منذ ذلك الحين.
في الوقت الذي بدأت فيه احتفالات اليوبيل البلاتيني لتكريم مسيرة ملكة بريطانيا إليزابيث الثانية، رصدت الكاميرات رد فعل طريف للأمير لويس لحظة مرور سرب مقاتلات بريطانية فوق الملكة، حيث يتم الاحتفال بالمناسبة من 2 - 5 يونيو من خلال الاستعراضات والمواكب العسكرية والحفلات الموسيقية.