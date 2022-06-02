توب 5.. "أوبك بلس" يرفع إنتاج النفط.. وصلاح يكسر صمته بعد خسارة الأبطال

من قرار تحالف "أوبك +" زيادة الإنتاج في الشهرين المقبلين وحدث البيت الأبيض عن دور السعودية الى تفاصيل اتفاقية التجارة الحرة بين الإمارات وإسرائيل وصولًا الى كسر محمد صلاح صمته لأول مرة بعد خسارة نهائي دوري أبطال أوروبا... إليكم ملخص يومي من CNN بالعربية بعناوين بعض أبرز القصص المتنوعة من الشرق الأوسط والعالم.

تحالف "أوبك +" يقرر زيادة الإنتاج في الشهرين المقبلين.. والبيت الأبيض يتحدث عن دور السعودية

اتفق تحالف "أوبك بلس" على زيادة الإنتاج بأكثر من المتوقع، الخميس، لتكون الزيادة بمقدار 648 ألف برميل يوميا في يوليو/تموز المقبل ومثلها في أغسطس/آب

ارتفاع أسعار النفط بعد إعلان "أوبك +".. وخبير: الخطوة "رمزية" من السعودية وبقية الدول

شهدت أسعار النفط حول العالم ارتفاعا ملحوظا بعد إعلان تحالف "أوبك +" زيادة الإنتاج بمقدار 648 ألف برميل يوميا، في خطوة وصفها رئيس شركة الاستشارات (Rapidan Energy) بـ"الرمزية" من جانب السعودية أكثر منها مؤثرة بالفعل في السوق

هل تصل المنتجات الإسرائيلية للسعودية؟ كل ما تحتاج معرفته عن اتفاقية التجارة الحرة بين الإمارات وإسرائيل

في وقت من الأوقات بالإمارات العربية المتحدة، كان من الممكن أن يؤدي قميص مرسوم عليه نجمة داوود في الأسواق المحلية إلى تحقيقات من قبل المسؤولين المكلفين بمراقبة مقاطعة إسرائيل، لكن الكثير قد تغير منذ ذلك الحين.

فيديو يرصد رد فعل طريف للأمير لويس لحظة مرور مقاتلات فوق ملكة بريطانيا

في الوقت الذي بدأت فيه احتفالات اليوبيل البلاتيني لتكريم مسيرة ملكة بريطانيا إليزابيث الثانية، رصدت الكاميرات رد فعل طريف للأمير لويس لحظة مرور سرب مقاتلات بريطانية فوق الملكة، حيث يتم الاحتفال بالمناسبة من 2 - 5 يونيو من خلال الاستعراضات والمواكب العسكرية والحفلات الموسيقية.

محمد صلاح يكسر صمته لأول مرة بعد خسارة نهائي دوري أبطال أوروبا.. فماذا قال؟

كسر اللاعب المصري لنادي ليفربول الإنجليزي محمد صلاح، صمته لأول مرة بعد نهائي دوري أبطال أوروبا، وعبر عن أمنياته بأن يستبدل كل الجوائز الفردية التي حصل عليها هذا الموسم بإعادة تلك المباراة