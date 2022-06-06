من تحذير وكالة الطاقة الذرية من اقتراب إيران من امتلاك "كمية كبيرة من اليورانيوم المخصب"، ودول الخليج وأمريكا يدرجون شخصيات وكيانات باعتبارها تنظيمات إرهابية، وسجن بريطاني أدانته محكمة عراقية بسرقة آثار، مرورًا بلقطات مروعة للهجوم على داخل كنيسة في نيجيريا، وصولا إلى تهديد إيلون ماسك لتويتر... إليكم ملخص يومي من CNN بالعربية بعناوين بعض أبرز القصص المتنوعة من الشرق الأوسط والعالم.
أظهر مقطع فيديو اُلتقط من داخل كنيسة القديس فرانسيس الكاثوليكية في ولاية أوو جنوب غرب نيجيريا لحظات مروعة لما حدث داخلها بعد هجوم دام أسفر عن مقتل 28 شخصًا على الأقل، بعد أن اقتحم مسلحون الكنيسة وأطلقوا النار على المصلين فجأة.
أصدر إيلون ماسك أكبر تهديد مباشر له حتى الآن بالابتعاد عن شرائه تويتر، الاثنين، متهمًا علنًا الشبكة الاجتماعية بانتهاك اتفاقية الاندماج من خلال عدم تقديم البيانات التي طلبها بشأن الرسائل غير المرغوب فيها والحسابات المزيفة.