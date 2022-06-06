من تحذير وكالة الطاقة الذرية من اقتراب إيران من امتلاك "كمية كبيرة من اليورانيوم المخصب"، ودول الخليج وأمريكا يدرجون شخصيات وكيانات باعتبارها تنظيمات إرهابية، وسجن بريطاني أدانته محكمة عراقية بسرقة آثار، مرورًا بلقطات مروعة للهجوم على داخل كنيسة في نيجيريا، وصولا إلى تهديد إيلون ماسك لتويتر... إليكم ملخص يومي من CNN بالعربية بعناوين بعض أبرز القصص المتنوعة من الشرق الأوسط والعالم.

وكالة الطاقة الذرية: إيران على بعد "بضعة أسابيع" من امتلاك "كمية كبيرة من اليورانيوم المخصب"

قال مدير الوكالة الدولية للطاقة الذرية، رافائيل غروسي، إن إيران على بعد "بضعة أسابيع" من امتلاك "كمية كبيرة من اليورانيوم المُخصب"

بالأسماء.. دول الخليج وأمريكا يدرجون أشخاصًا وكيانات باعتبارها منتمية لتنظيمات إرهابية

صنّفت دول مجلس التعاون الخليجي بالشراكة مع الولايات المتحدة، 16 اسمًا (13 فردًا، و3 كيانات)؛ باعتبارها منتمية لتنظيمات إرهابية متنوعة.

العراق: السجن 15 عامًا لبريطاني أدانته محكمة بسرقة آثار.. هذا ما قالته عائلته لـCNN

حُكم على عالم الجيولوجيا البريطاني جيم فيتون، البالغ من العمر 66 عامًا، بالسجن 15 عامًا يوم الاثنين، بعد أن أدانته محكمة عراقية بسرقة الآثار، حسبما قال محاميه ثائر سعود لشبكة CNN.

فيديو مروع.. شاهد كيف هاجم مسلحون المصلين داخل كنيسة في نيجيريا

أظهر مقطع فيديو اُلتقط من داخل كنيسة القديس فرانسيس الكاثوليكية في ولاية أوو جنوب غرب نيجيريا لحظات مروعة لما حدث داخلها بعد هجوم دام أسفر عن مقتل 28 شخصًا على الأقل، بعد أن اقتحم مسلحون الكنيسة وأطلقوا النار على المصلين فجأة.

إيلون ماسك يتهم تويتر بانتهاك شروط الصفقة.. ويهدد بالتراجع عن شرائه

أصدر إيلون ماسك أكبر تهديد مباشر له حتى الآن بالابتعاد عن شرائه تويتر، الاثنين، متهمًا علنًا الشبكة الاجتماعية بانتهاك اتفاقية الاندماج من خلال عدم تقديم البيانات التي طلبها بشأن الرسائل غير المرغوب فيها والحسابات المزيفة.